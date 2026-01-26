Кава за пів ціни та дешеве м'ясо: в "АТБ" обвалили ціни на продукти щоденного вжитку

Встигніть забити холодильник

В "АТБ" зову знизили ціни на популярні товари. Йдеться про продукти щоденного вжитку, які зазвичай є в кожному кошику.

Частину товарів можна придбати майже за пів ціни, але такі знижки протримаються зовсім недовго. "Телеграф" розповідає про 10 товарів у мережі "АТБ", що нині доступні за акційною ціною.

До завершення акції залишилося лише два дні. Ціни знижені до 27 січня включно. У переліку є як імпортні бренди, так і продукція власної марки мережі.

Ось перелік товарів, які можна придбати дешевше:

Кава 140 г Carte Noire розчинна сублімована — 249,90 грн замість 501,50 грн (знижка 50%)

Кава 240 г "Кава зі Львова" Еспрессо натуральна смажена мелена — 129,90 грн замість 199,90 грн (знижка 35%)

Ковбаса 0,5 кг "М'ясна лавка До пюрешки" варена — 79,90 грн замість 133,90 грн (знижка 40%)

Ковбаса 280 г "Добров Сервелат" в/к — 133,90 грн замість 199,90 грн (знижка 33%)

Філе стегна куряче "Супер Філео" охолоджене — 214,89 грн/кг замість 268,99 грн (знижка 20%)

Знижки на товари в "АТБ", скриншот atbmarket.com

Апельсин — 55,90 грн/кг замість 63,79 грн (знижка 12%)

Консерви 0,565 кг "Своя Лінія" Ананас шматочки — 70,50 грн замість 94,50 грн (знижка 25%)

Консерви 0,565 кг "Своя Лінія" Ананас кільця — 74,50 грн замість 99,90 грн (знижка 25%)

Горошок 420 г "Своя лінія" зелений — 39,50 грн замість 52,90 грн (знижка 25%)

Кукурудза 340 г "Своя лінія" цукрова консервована — 39,50 грн замість 52,90 грн (знижка 25%)

В "АТБ" наголошують, що акція діє за наявності товару в магазинах мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у "Сільпо" впали ціни. Ми розповідали, які 11 товарів можна вигідно купити.