Будівництво метро Харкова оживе: де будуть нові станції та скільки (карта)
-
-
У 2026 році у Харкові розпочнеться новий етап будівництва метро. У нього увійде будівництво кількох станцій та депо.
Що потрібно знати:
- У Харкові продовжать будувати метро
- У проєкт входять нові станції та депо
- Реалізація буде здійснюватись, зокрема, за рахунок кредиту Європейського банку
Про це пише "Думка", посилаючись на проєкт Програми соціального та економічного розвитку Харківської області на 2026 рік.
Згідно з документом, у Харкові триває реалізація проєкту продовження третьої лінії метрополітену. Вартість проєкту – 320 млн євро (кредит Європейського банку реконструкції та розвитку – 160 млн євро, кредит Європейського інвестиційного банку – 160 млн євро).
Реалізація проєкту передбачала виконання щонайменше чотирьох контрактів:
- будівництво третьої лінії Харківського метрополітену від станції "Метробудівників" до станції "Одеська" довжиною 3,47 км із двома станціями – "Державінська" і "Одеська";
- будівництво електродепо "Олексіївське" на 100 вагонів для обслуговування третьої лінії метрополітену;
- придбання рухомого складу метрополітену;
- консультації із закупівель та підтримки реалізації проєктів та інженер з нагляду за роботами.
2 лютого 2026 року планується розпочати 1 етап тендеру у проєкті продовження лінії метрополітену. Ураховуючи складність, підписання контракту заплановано на червень 2026 року.
Раніше мер Харкова Терехов заявляв, що будівництво третьої лінії метрополітену відбуватиметься навіть під час війни, і фінансові інститути, що надали кредит, підтримують цю позицію.
Як тоді наголошувалося, на розвиток комунального підприємства "Харківський метрополітен" Євробанк надав місту кредит у розмірі 320 мільйонів євро.
Ці кошти було виділено на будівництво двох нових станцій Олексіївської лінії – "Державінська" та "Одеська" – а також закупівлю 85 одиниць рухомого складу.
Повідомлялося, що Харків отримає з державного бюджету на будівництво Олексіївської лінії понад 722 мільйони гривень.
Де будуть розташовані і як виглядатимуть нові станції
На сьогоднішній день у Харківському метрополітені функціонують 30 станцій, що розташовуються на трьох лініях:
- Холодногірсько-Заводська
- Салтівська
- Олексіївська
Напрямок вздовж проспекту Гагаріна вважається найперспективнішим на сьогоднішній день.
Насамперед місто планує побудувати станції "Державінська" та "Одеська", а у віддаленій перспективі проміжну "Каштанову". Відкрити цю ділянку планували ще 2025 року.
Як раніше писали місцеві ЗМІ, зі станції "Державінська" заплановано п’ять виходів, чотири з яких розташовані ближче до зупинки громадського транспорту "М’ясокомбінат", а ще один – за поворотом до стадіону "Металіст".
Зі станції метро "Одеська" планували побудувати сім виходів, рівномірно розосереджених по обидва боки "п’ятачка". Найдальший вихід з боку центру буде розташований в районі будинку на пр. Гагаріна, 173. Найближчий у бік Нових будинків – вихід навпроти ТЦ Sun mall.
