Будівництво метро Харкова оживе: де будуть нові станції та скільки (карта)

У 2026 році у Харкові розпочнеться новий етап будівництва метро. У нього увійде будівництво кількох станцій та депо.

Що потрібно знати:

У Харкові продовжать будувати метро

У проєкт входять нові станції та депо

Реалізація буде здійснюватись, зокрема, за рахунок кредиту Європейського банку

Про це пише "Думка", посилаючись на проєкт Програми соціального та економічного розвитку Харківської області на 2026 рік.

Згідно з документом, у Харкові триває реалізація проєкту продовження третьої лінії метрополітену. Вартість проєкту – 320 млн євро (кредит Європейського банку реконструкції та розвитку – 160 млн євро, кредит Європейського інвестиційного банку – 160 млн євро).

Реалізація проєкту передбачала виконання щонайменше чотирьох контрактів:

будівництво третьої лінії Харківського метрополітену від станції "Метробудівників" до станції "Одеська" довжиною 3,47 км із двома станціями – "Державінська" і "Одеська"; будівництво електродепо "Олексіївське" на 100 вагонів для обслуговування третьої лінії метрополітену; придбання рухомого складу метрополітену; консультації із закупівель та підтримки реалізації проєктів та інженер з нагляду за роботами.

2 лютого 2026 року планується розпочати 1 етап тендеру у проєкті продовження лінії метрополітену. Ураховуючи складність, підписання контракту заплановано на червень 2026 року.

Раніше мер Харкова Терехов заявляв, що будівництво третьої лінії метрополітену відбуватиметься навіть під час війни, і фінансові інститути, що надали кредит, підтримують цю позицію.

Як тоді наголошувалося, на розвиток комунального підприємства "Харківський метрополітен" Євробанк надав місту кредит у розмірі 320 мільйонів євро.

Ці кошти було виділено на будівництво двох нових станцій Олексіївської лінії – "Державінська" та "Одеська" – а також закупівлю 85 одиниць рухомого складу.

Повідомлялося, що Харків отримає з державного бюджету на будівництво Олексіївської лінії понад 722 мільйони гривень.

Де будуть розташовані і як виглядатимуть нові станції

На сьогоднішній день у Харківському метрополітені функціонують 30 станцій, що розташовуються на трьох лініях:

Холодногірсько-Заводська

Салтівська

Олексіївська

Напрямок вздовж проспекту Гагаріна вважається найперспективнішим на сьогоднішній день.

Насамперед місто планує побудувати станції "Державінська" та "Одеська", а у віддаленій перспективі проміжну "Каштанову". Відкрити цю ділянку планували ще 2025 року.

Станції метро "Державинська" та "Одеська" на карті

Один із проектів станції "Одеська" (фото: wikipedia.org)

Як раніше писали місцеві ЗМІ, зі станції "Державінська" заплановано п’ять виходів, чотири з яких розташовані ближче до зупинки громадського транспорту "М’ясокомбінат", а ще один – за поворотом до стадіону "Металіст".

Станція Державінська

Зі станції метро "Одеська" планували побудувати сім виходів, рівномірно розосереджених по обидва боки "п’ятачка". Найдальший вихід з боку центру буде розташований в районі будинку на пр. Гагаріна, 173. Найближчий у бік Нових будинків – вихід навпроти ТЦ Sun mall.

Станція Одеська

