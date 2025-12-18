Харківський метрополітен курсує по дивовижній споруді. Такого мосту немає більше ніде у світі (фото)

Харківський метроміст є єдиним у світі критим мостом метрополітену

Харківський метрополітен вражає не тільки своїми секретами. Зокрема, у нього в арсеналі є й унікальні споруди, які не мають аналогів у світі.

Салтівська лінія метро пролягає через неймовірний критий метроміст над річкою Харків між станціями "Київська" та "Академіка Барабашова". "Телеграф" розповість про будівництво та цікаві факти про цю унікальну споруду.

Будівництво мосту

Будівництво метромосту довжиною 980 метрів тривало з кінця 1979 до 10 серпня 1984 року. Він починається в районі Середньої Журавлівки та закінчується перед ринком "Барабашово", поєднуючи станції "Київська" та "Академіка Барабашова".

Метроміст в Харкові

Тунель у вигляді гігантської напівтруби над поверхнею землі був простішим і економнішим рішенням для інженерів, ніж тунель під землею. Він не вимагав тривалого та важкого підключення водопостачання.

Метроміст в Харкові

Щоб не було перепаду температури і був мінімальний рівень шуму біля метро, міст вирішили зробити критим. Також на рішення вплинуло те, що поблизу був лише пустир та сміттєзвалища, тому панорамний вигляд не відігравав будь-якої ролі.

Метроміст в Харкові

Міст складається з прольотів 10 метрів кожен. Кожну опору встановлювали 4 дні та заливали бітумом, щоб вода не могла впливати на залізобетон. Унікальний дах моста складається з металевих арок-крокв з поперечками. Каркас заповнили прилеглими один до одного азбоцементними плитами з поздовжніми внутрішніми отворами, заповненими шлаковатою для утеплення.

Метроміст в Харкові

Для швидкого монтажу арок було вирішено встановити візок, який перевозив рейками матеріали та обладнання. Спочатку міст був пофарбований у блакитний колір та мав зовнішнє освітлення. У 1984 році він був введений в експлуатацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи правда, що в харківському метро є урядовий бункер величезного розміру, призначений для керівництва міста та області.