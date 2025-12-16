Без метро Київ не впорається: експерт з транспорту спрогнозував величезну проблему у разі блекауту

У випадку зупинки підземки, пасажиропотік наземного транспорту збільшиться вдвічі

У випадку блекаутів електротранспорт в Києві планують замінити на автобуси. Таке рішення пропонується у плані "Б" для громадського транспорту, який розробили у КМДА на випадок тривалих відключень електроенергії.

Що треба знати:

Згідно з планом столичної влади у випадку блекауту замість метро людей возитимуть автобуси

Експерт вважає, що це дуже проблематично з кількох причин

За його словами, якщо метро зупиниться, доведеться шукати рішення, схожі на ті, що були під час карантину

Як працюватиме громадський транспорт Києва у випадку блекаутів — план КМДА

У разі зупинки трамваїв та тролейбусів через блекаут, КП "Київпастранс" планує додатковий випуск автобусів на міську маршрутну мережу. Якщо зупиниться метро, автобуси будуть частково дублювати окремі ділянки ліній.

У КМДА не уточнили точну кількість додаткових автобусів, які будуть для цього потрібні, заявивши, що це визначатимуть "залежно від пасажиропотоків та поточної ситуації". Також немає даних, чи вистачить автобусів для перевезення між берегами Дніпра.

Чи зможуть автобуси замінити метро — оцінка експерта

"Телеграф" звернувся до експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова, щоб оцінити реальність цих планів. Він пояснив, що у випадку закриття метрополітену виникне необхідність розподілити на маршрутах громадського транспорту під мільйон пасажирів. Якщо зупиняться також трамваї та тролейбуси, ця цифра зросте ще на кілька сотень тисяч людей.

Це неймовірно і неможливо. Тобто, це така кількість рухомого складу, якої просто фізично немає. Тобто, там, де їхало 20 автобусів, має їхати 100 автобусів, наприклад. Це не тільки неможливо, тому що цих автобусів немає, а й неможливо забезпечити такий інтервал між автобусами. Тобто, інтервал буде замість 5-10 хвилин, наприклад, 40 секунд, 20 секунд, 10 секунд між автобусами. Це просто неможливо, — пояснив експерт

Київські автобуси

Беспалов додав, що інфраструктура зупинок просто не готова до такої кількості рухомого складу. Така кількість автобусів не мала б де їхати й де зупинятися.

Який вихід

За словами експерта, якщо зупиниться метрополітен, треба буде якось розносити час роботи людей. Тоді навантаження на громадський транспорт не припадатиме на один й той самий час.

Такі речі в плані управління попитом. Від багатьох поїздок доведеться відмовитися, можливо зробити приблизно так, як під час ковіду, зробити за перепустками наземний транспорт і перепустки роздати тільки критичним підприємствам, — каже Беспалов

Він додав, що у випадку зупинки метро, пасажиропотік на наземному транспорті збільшиться приблизно вдвічі. При цьому це збільшення буде нерівномірним, на деяких маршрутах — суттєво більше, ніж на інших.

І це величезна-величезна проблема, яку, дай Бог, ми не допустимо. Тому що вирішити її просто неможливо, — резюмував експерт

Чи стане на вулицях Києва більше авто у разі зупинки метро

Беспалов зазначив, що "в Києві майже все, що може їздити, їздить". Тому очікувати, що на вулицях столиці стане значно більше автівок, не варто. Однак можливе збільшення кількості людей в цих автомобілях.

Коли ми рахували, середня заповненість легкового автомобіля була півтори людини. Тобто є потенціал для того, щоб люди брали собі когось в дорогу, додаткових пасажирів. Може там ще 10 відсотків (автомобілів, — ред.), що залишилося, вийти на дороги. Чогось супер драматичного в плані збільшення кількості автомобілів суттєве варто очікувати, Дмитро Беспалов

