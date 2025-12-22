Строительство метро Харькова оживет: где будут новые станции и сколько (карта)

Реализация предполагала выполнение не менее четырех контрактов

В 2026 году в Харькове начнется новый этап строительства метро. В него войдет постройка нескольких станций и депо.

Что нужно знать:

В Харькове продолжат строить метро

В проект входят новые станции и депо

Реализация будет осуществляться, в частности, за счет кредита Европейского банка

Об этом пишет "Думка", ссылаясь на проект Программы социального и экономического развития Харьковской области на 2026 год.

Согласно документу, в Харькове идет реализация проекта продления третьей линии метрополитена. Стоимость проекта – 320 млн евро (кредит Европейского банка реконструкции и развития – 160 млн евро, кредит Европейского инвестиционного банка – 160 млн евро).

Реализация проекта предполагала выполнение не менее четырех контрактов:

строительство третьей линии Харьковского метрополитена от станции "Метростроителей" до станции "Одесская" протяженностью 3,47 км с двумя станциями – "Державинская" и "Одесская"; строительство электродепо "Алексеевское" на 100 вагонов для обслуживания третьей линии метрополитена; приобретение подвижного состава метрополитена; консультации по закупкам и поддержке реализации проектов и инженер по надзору за работами.

2 февраля 2026 планируется начать 1 этап тендера в проекте продолжения линии метрополитена. Учитывая сложность, заключение контракта запланировано на июнь 2026 года.

Ранее мэр Харькова Терехов заявлял, что строительство третьей линии метрополитена будет происходить даже во время войны, и предоставившие кредит финансовые институты поддерживают эту позицию.

Как тогда отмечалось, на развитие коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Евробанк предоставил городу кредит в размере 320 миллионов евро.

Эти средства были выделены на строительство двух новых станций Алексеевской линии — "Державинская" и "Одесская" — а также закупку 85 единиц подвижного состава.

Сообщалось, что Харьков получит из государственного бюджета на строительство Алексеевской линии более 722 миллионов гривен.

Где будут расположены и как будут выглядеть новые станции

На сегодняшний день в Харьковском метрополитене функционируют 30 станций, которые располагаются на трех линиях:

Холодногорско-Заводская

Салтовская

Алексеевская

Направление вдоль проспекта Гагарина считается наиболее перспективным на сегодняшний день.

В первую очередь город планирует построить станции "Державинская" и "Одесская", а в отдаленной перспективе промежуточную "Каштановую". Открыть этот участок планировали еще в 2025 году.

Станции метро "Державинская" и "Одесская" на карте

Один из проектов станции "Одесская" (фото: wikipedia.org)

Как ранее писали местные СМИ, из станции "Державинская" запланировано пять выходов, четыре из которых расположены ближе к остановке общественного транспорта "Мясокомбинат", а еще один – за поворотом, ведущим к стадиону "Металлист".

Станция Державинская

Из станции метро "Одесская" планировали построить семь выходов, равномерно рассредоточенных по обе стороны "пятачка". Самый дальний выход со стороны центра будет расположен в районе дома по пр. Гагарина, 173. Ближайший в сторону Новых домов – выход напротив ТЦ "Sun mall".

Станция Одесская

