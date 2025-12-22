Харків міг мати зовсім іншу назву. Що приховує ім’я відомого міста України (фото)

Існує понад 30 версій утворення назви

Одним з найстаріших міст в Україні вважається Харків, але історики й досі не дійшли спільної думки щодо походження назви міста. Адже є чимало версій, у деяких з яких взагалі згадується зовсім інша форма назви.

"Телеграф" розповість, чому Харків так називається та поділиться найпопулярнішими теоріями. Зауважимо, що історики виділяють щонайменше тридцять версій походження назви міста. Деякі з них схиляються до слов'янського коріння, хтось шукає підтвердження турським слідам.

Харків міг бути містом Шарукань

Однією з найпоширеніших теорій щодо походження назви міста є зв'язок з половецькою столицею — Шаруканем (Харуканем). Деякі історики вважають, що це місто в давнину було біля сучасних Чугуєва та Змієва. Дослідники додають, що походження назви "Шарукань" (Шарук-ахан/Харук-ахан/Харукань) може бути пов'язане з річкою Харків, яка протікає в тих краях. Саме ця назва могла дати початок сучасному Харкову.

Карта Харкова 1787 року

Однойменна річка на Харківщині

На думку більшості істориків, назва міста Харків пов'язана з однойменною рікою. У 1654 років між річками Лопань і Харків з’явилося поселення правобережців. Через два роки, у 1656 році, Харків згадується у документах як окреме поселення. Зокрема у царському указі Чугуївському воєводі Сухотіну йдеться про будівництва укріплення в тій місцевості.

Харків у 1840-ті роки

Тоді це було великим поселенням, адже там проживало понад 500 осіб. Історики вважають, що перші люди, які поселились біля річки Харків, згодом назвали так й свій хутір.

Легенда про козака

Одним з найпоширеніших обґрунтувань назви Харкова в народі вважають легенду про козака Харька. Він нібито був провідником перших поселенців та надихнув їх на назву. Однак документального підтвердження цій теорії немає.

За цією легендою, козак Харько привів людей у "Дике поле", давши змогу спокійно заснувати поселення. А за іншою версією він був пасічником, який сам заснував хутір, а місцеві на його честь назвали поселення.

Пам'ятник засновникам Харкова

Цікаво, що попри те, що Харько вважається міфічною постаттю, на його честь поставили пам'ятник як засновнику Харкова. Він величає на початку проспекту Науки.

