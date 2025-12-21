Морози вже мчать на Харків: синоптик назвав дати, коли буде найхолодніше

Найхолодніші дні в Харкові припадають на середину робочого тижня

Суворий Скандинавський циклон несе похолодання в Харків. На місто опуститься сніг та морози, що триматимуться протягом усього наступного тижня.

Вже з середи, 24 грудня, зима запанує на просторах України. Про це розповів український синоптик Ігор Кібальчич.

Що треба знати:

На території України похолодання розпочнеться у Святвечір — 24 грудня

Найхолоднішими стануть 25, 26, 29, 30 та 31 грудня, також на свята може випасти сніг

Морозна погода триматиметься до кінця року

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": На Україну насувається арктичне повітря. Синоптик назвав найморозніші дні напередодні Нового року

Які дні будуть найхолоднішими до кінця року

"Найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня та передноворічні дні з 29 по 31 грудня. Крім того, розсіється пасмурність, що вкривала Україну майже весь грудень", — сказав Кібальчич.

Ігор Кібальчич Фото Редпост

Він додав, що сонячних днів стане більше. Оскільки вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню хмарності.

Прогностична карта нічної температури повітря в Європі на 26 грудня 2025 року

Яка погода буде в Харкові

Згідно з даними сайту Weather, найхолоднішим днем буде 24 грудня. Вночі температура опуститься до -11 градусів, а вдень термометри показуватимуть -9 градусів. День буде світлим і сонячним. Буде сонячно та сухо. 26 і 28 грудня можливий сніг. До кінця року прогнозуються морозні дні.

Прогноз погоди в Харкові

Синоптики сайту Meteo.ua прогнозують, що в Харкові найхолоднішим днем року стане 31 грудня. Стовпчики термометрів опустяться до -12 градусів вночі та -9 градусів вдень. З 26 по 30 грудня очікується мінлива хмарність та сніг.

Прогноз погоди в Харкові

А на сайті sinoptik.ua найхолоднішим днем прогнозується 24 грудня. Температура -10 вночі та -7 вдень, без опадів. На сніг можна очікувати 26 та 30 грудня. Температура повітря триматиметься в мінусових показниках до кінця року.

Прогноз погоди в Харкові

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на сніг та морози в Києві.