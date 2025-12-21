"Покажіть Кличку": харків'яни зняли на відео справжній скляний міст

Харків'яни вважають свій скляний міст найкращим в Україні

В мережі шириться відео з Харкова. На ньому показано скляний міст, який на відміну від київського, повністю збудований зі скляних плит.

Харків'яни "кинули виклик" скляному мосту в столиці. Відповідні відео з'являються в одній з соцмереж.

В харківському торговому центрі Nikolsky (Нікольський) на другому поверсі відкритий міст зі скла. Містяни із захватом діляться відео з місця події.

Харків'яни вважають, що міст в "Нікольському" може насправді називатись скляним мостом, оскільки в Києві він збудований з бетону і має лише елементи скляної підлоги. В той час, як харківський повністю скляний.

"Покажіть Кличку, як виглядає справжній скляний міст", — пише автор одного з відео.

Що відомо про київський Скляний міст

Пішохідний міст з'єднує Володимирську гірку та Арку дружби народів в столиці. Він здобув широку популярність завдяки "інноваційній" на той час для України підлозі зі скляними елементами. Саме на одному з таких, в день відкриття споруди, стрибали мер Віталій Кличко та його брат Володимир. Після цього міст неофіційно стали називати "мостом Кличка".

Віталій та Володимир Кличко на скляному мосту в Києві

У жовтні 2022 року російська ракета впала біля "мосту Кличка", пошкодивши його. Через два місяці скляний міст був відкритий для відвідувачів після ремонту.

В березні 2025 року на скляному мосту знову з’явились пошкодження. На одній з панелей тріснув верхній шар скла.

