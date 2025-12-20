Ці солодощі цінували в Парижі: як Харків втратив легендарну кондитерську фабрику

Солодощі з Харкова отримували найвищі нагороди, а сама фабрика Кромського вважалася однією з найпрогресивніших

Харків славиться своїми кондитерськими традиціями. Багато хто чув про фабрику Жоржа Бормана та кондитерський магазин "Ведмедик". Але в історії міста було й інше, не менш визначне підприємство — кондитерська фабрика купця Дмитра Кромського, яка розташовувалась на вулиці Конторській.

Історія фабрики розпочалася у 1873 році, коли купець Кромський викупив дворову ділянку під будівництво виробництва. Офіційне відкриття відбулося лише у 1889 році. Але на той момент підприємство вже виглядало по-справжньому сучасним. Для кінця XIX століття це було високотехнологічне виробництво. На фабриці був установлений паровий двигун потужністю 12 кінських сил, система вентиляції, водопровід, парове опалення та навіть електричне освітлення, що було рідкістю для промислових об’єктів того часу.

Магазин Кромського у Харкові на Торговій (Павлівській) площі, 1900 рік

Асортимент фабрики Кромського був широкий. Там виготовляли макарони, пряники, халву та кренделі. З 1890-х років розпочалося виробництво шоколадних цукерок. Але справжню відомість фабриці принесло желе. Його продавали у вишуканих бляшаних коробочках бордового кольору із золотим логотипом. Ласощі коштували недешево, але користувалися попитом у заможних містян. У фабрики був власний фірмовий магазин на Павлівській площі.

Продукція товариства Кромського отримала найвищу нагороду на виставці в Парижі, і цим фактом фабрика цілком відкрито пишалася, зазначаючи його на етикетках. Упаковці приділялася особлива увага: до оформлення залучали найкращих художників. На обгортках шоколаду можна було прочитати казку. Бляшані коробки після солодощів роками служили в побуті. Їх і досі можна купити на аукціонах.

Коробка кондитерської фабрики Кромського. Скріншот unc.ua

Після Кромського деякий час власником фабрики був купець Іван Романенко, але після революції підприємство націоналізували. У радянський час фабрику перейменували на честь Надії Крупської. Згодом фабрику реорганізували в бісквітне виробництво, а в 1950-х роках частину приміщень зайняв інститут "Укргідропривод".

Обгортка продукції фабрики Кромського

До кінця радянського періоду стало зрозуміло, що технічна база фабрики безнадійно застаріла. Сучасні лінії було важко розмістити у старих цехах, розрахованих на зовсім інші обсяги та технології. На початку 1990-х років підприємство закрилося.

Руїни кондитерської фабрики у Харкові. Фото Титаренко Михайло/Wikipedia

Сьогодні від колись легендарного виробництва залишилися лише фрагменти стін і силуети цехів з обваленими перекриттями. У 2019 році точилися розмови про створення на місці кондитерської фабрики багатофункціонального простору з офісами, виставками та кафе. Але проєкт так і не реалізували.

