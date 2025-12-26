Ігри у сніжки на тлі руїн: як виглядає передноворічний Харків під ворожими обстрілами (репортаж)
Сьогодні Харків – місто контрастів
У п’ятницю, 26 грудня, у Харкові випав перший сніг. Його було так багато, що дітлахи почали грати в сніжки та дістали з антресолей санки.
У прифронтовому обласному центрі побував кореспондент "Телеграфу". Сьогодні Харків – місто контрастів, де краса та розруха на вулицях є сусідами.
Від апокаліптичних знімків, де на тлі порожніх очних ямок розбомблених будинків у снігу грають діти, мурашки по спині. Для ситуації, що склалася, в місті занадто багато дітей, у деяких – зовсім не дитячі обличчя.
Багато вікон забито фанерними щитами, але за два кроки – штучні сніговики та інші новорічні прикраси. Харків’яни справді люблять своє місто.
Як багато разів ми переконувалися, цей народ не зламати. І ще одне тому підтвердження – те, що попри обстріли росіян, містяни прикрашають вулиці та будинки до Нового року, а діти не втратили здатність грати, радіти першому снігу та святам.
Снігопад додав роботи комунальникам – двірники прибирали сніг лопатами, а дорогами їздили трактори.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару керованими авіабомбами по одній з найжвавіших трас Харкова. Внаслідок атаки є жертви. Були вибиті вікна в навколишніх багатоквартирних та приватних будинках, спалахнуло кілька автомобілів.