Зима готує "температурні гойдалки". Якою буде погода на початку року, розповів синоптик

Морози короткочасно послабнуть

2026 рік дебютує з арктичної холоднечі. У новорічну ніч 9-14° морозу, вдень 4-9° морозу.

Але, вже вдень 2 січня, у керування погодними процесами втрутиться Атлантика — у період з 3 до 5 січня Україна перебуватиме під циклом теплої та вологої циклонічної діяльності з центром над країнами Балтії. Про це "Телеграфу" розповів Віталій Постригань.

"Наш регіон опиниться в його теплому секторі. Температурний фон підвищиться: вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла. Часом невеликий сніг, ожеледиця дещо послабне", — каже синоптик.

У період 3-6 січня, через вплив циклонічної діяльності зима тішитиме довгоочікуваними класичними зимовими пейзажами з майже щоденним випадінням снігу, буде слабкий мороз. Така погода завдяки інтенсивному перемішуванню повітряних мас сприятиме очищенню атмосфери й покращенню якості повітря.

Погода в Україні 3 січня

Дані підтверджують і в Укргідрометцентрі. Нічна температура повітря складатиме від мінус чотири до плюс три, вдень — від нуля в західних регіонах до восьми на півдні країни.

Наприкінці першої декади січня погода в Україні знову зміниться. Через надходження повітря з північних широт температурний фон знову піде на зниження.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — каже Постригань.

