У Харкові придумали оригінальний спосіб боротьби з бурульками (фото)

Погода може швидко змінитися, тому Харків подумав про безпеку громадян

У Харкові встановлюють захисні секції, щоб убезпечити пішоходів від падіння льоду та бурульок з дахів. Роботи вже проведені на кількох вулицях та провулках міста.

Як повідомили у Харківській міськраді, наразі такі секції стоять на провулках Костюринський, Вірменський та Короленка, а також на вулицях Римарській та Полтавський Шлях.

Що з погодою у Харкові на найближчий тиждень

Нині на вулицях Харкова тепло, проте синоптики попереджають, що згодом у місто повернуться суворі морози. Це створює умови для утворення бурульок на дахах і карнизах будинків. Тому пішоходам радять бути обережними та триматися трохи далі від будинків, щоб уникнути травм. Захисні секції допоможуть мінімізувати ризик травм від падіння льоду, однак обережність усе одно залишається необхідною.

Такі роботи проводять щороку перед настанням холодів, адже бурульки можуть бути небезпечними для жителів і гостей міста. Містянам варто уважно стежити за своїм маршрутом і не ходити близько до фасадів будівель, особливо після снігопадів або в періоди різких температурних перепадів.

