У Харків йдуть найсильніші морози січня: до чого готуватися і коли

У країну надходять повітряні маси з півночі

Харків наближається до найхолоднішого періоду у січні. У місті можуть прийти серйозні морози.

Що потрібно знати:

У Харкові стане холодніше

Морози не затримаються на довго, але відчутним

Похолодання пройде без опадів

Про це йдеться на сайтах прогнозів погоди.

Наприклад, фахівці сервісу meteo.ua вважають, що з 18 по 22 січня в обласному центрі похолодає ще сильніше. Стовпчики термометрів у цей період опустяться до -15 -7 градусів, що, ймовірно, стане найнижчими показниками за місяць. Опади не прогнозуються.

Погода в Харкові

Схожої думки дотримуються і синоптики з meteofor. Вони також вважають, що з 18 до 22 січня у Харкові може похолодати до -6 -16 градусів. Сніг не передбачається.

Погода в Харкові

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

Раніше "Телеграф" розповідав, коли чекати на морози в Одесі.