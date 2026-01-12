У Харків йдуть найсильніші морози січня: до чого готуватися і коли
-
-
У країну надходять повітряні маси з півночі
Харків наближається до найхолоднішого періоду у січні. У місті можуть прийти серйозні морози.
Що потрібно знати:
- У Харкові стане холодніше
- Морози не затримаються на довго, але відчутним
- Похолодання пройде без опадів
Про це йдеться на сайтах прогнозів погоди.
Наприклад, фахівці сервісу meteo.ua вважають, що з 18 по 22 січня в обласному центрі похолодає ще сильніше. Стовпчики термометрів у цей період опустяться до -15 -7 градусів, що, ймовірно, стане найнижчими показниками за місяць. Опади не прогнозуються.
Схожої думки дотримуються і синоптики з meteofor. Вони також вважають, що з 18 до 22 січня у Харкові може похолодати до -6 -16 градусів. Сніг не передбачається.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
