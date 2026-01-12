В Харьков идут самые сильные морозы января: к чему готовиться и когда
-
-
В страну поступают воздушные массы с севера
Харьков приближается к самому холодному периоду в январе. В городе могут прийти серьезные морозы.
Что нужно знать:
- В Харькове станет холоднее
- Морозы не задержатся на долго, но будет ощутимым
- Похолодание пройдет без осадков
Об этом говорится на сайтах прогнозов погоды.
Так, например, специалисты сервиса meteo.ua считают, что с 18 по 22 января в областном центре похолодает еще сильнее. Столбики термометров в этот период опустятся до -15 -7 градусов, что, вероятно, станет самыми низкими показателями за месяц. Осадки не прогнозируются.
Похожего мнения придерживаются и синоптики с meteofor. Они также считают, что с 18 по 22 января в Харькове может похолодать до -6 -16 градусов. Снег не предвидится.
Какая погода будет в Украине в начале года
Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Пострыгань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.
"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.
