Клієнта "Нової пошти" шокувала робота оператора: в компанії знайшли цікавий вихід з ситуації

Конфлікт на відділенні Нової Пошти: коли стандарти йдуть врозріз з логікою.

12 березня 2025 року клієнт відвідав відділення Нової Пошти №9 у Харкові, розташоване на вул. Роганська, 101, щоб відправити дві посилки. Він отримав ТТН від своїх знайомих, і обидві посилки були запаковані в стандартні коробки, загальною вагою до 30 кг. Однак те, що повинно було стати звичною процедурою відправки, перетворилося на тривалий і нервовий процес, через неадекватну поведінку одного зі співробітників.

Як написав клієнт на офіційній сторінці Нової Пошти, спочатку він звернув увагу на чергу з 8-10 осіб, що очікували на прийом до оператора. Оператор Штанько Ганна Валеріївна виглядала зайнятою, адже розмовляла з одним клієнтом і сварила іншого, затримуючи процес. Коли інший співробітник розпочав приймати клієнтів, черга зрушила з місця. Але на момент, коли клієнт вже майже підійшов до нього, Ганна Валеріївна залишила своє місце.

Після того, як Ганна Валеріївна поглянула на коробки клієнта, вона заявила, що він не потрапив до правильного відділення і повинен їхати до вантажного. Клієнт спробував уточнити, що згідно з інформацією на сайті відділення, посилки вагою до 30 кг мають право бути прийняті, але це викликало ще більше невдоволення з її боку. Коли вона поцікавилась, що саме в коробках, клієнт запропонував відкритий доступ для огляду й перепакування, однак отримав відмову.

Крім того, співробітник відмовився прийняти посилки, заявивши, що їх габарити не відповідають стандартам. Після того як клієнт навів габарити, зазначені на сайті (70х70х120 см), вона знову сумнівалася в їх відповідності і запропонувала перепакувати посилки в "стандартну тару". Цей процес зайняв понад 20 хвилин і викликав нові суперечки, в результаті яких черга почала розходитись по інших відділеннях.

За словами клієнта, Ганна Валеріївна не тільки переробила посилки клієнта за стандартами, але й відмовилася врахувати інші обставини, такі як безпечність упаковки та принципи транспортування. Вона обгорнула їх в плівку, незважаючи на те, що посилки складалися з пластикових баклажок з водою, які не ламалися навіть при транспортуванні на палетах.

Також співробітник, скоротивши кількість посилок, знизив шанси клієнта на виграш у акції, що проводиться Новою Поштою. Клієнт також зазначив, що спілкування на підвищених тонах тривало більше 40 хвилин, а нерви були розбиті не тільки через непрофесійне обслуговування, але й через постійне намагання оператора довести свою правоту.

Клієнт звернувся до керівництва з проханням звернути увагу на стандарти роботи відділень і важливість командної роботи співробітників. Він також закликав зберігати адекватність у взаємодії з клієнтами та враховувати реальні обставини, замість того щоб сліпо дотримуватись "стандартів", які не завжди відповідають реальним потребам.

У відповідь на цей інцидент компанія Нова Пошта принесла свої вибачення за незручності, що сталися під час обслуговування. "Нам дуже прикро за цю ситуацію. З операторами було проведено бесіду, щоб надалі не було таких ситуацій", — зазначили у компанії.

"За завдані незручності хочемо запропонувати вам подарунок. Якщо ви згодні, чи можемо його відправити за даними отримувача? На дані відправника. Підготуємо подарунок та повернемося з номером накладної", — запропонували представники Нової Пошти.

Ця ситуація підкреслює важливість гнучкості та людяності у роботі з клієнтами, особливо в таких компаніях, як Нова Пошта, де важлива кожна деталь, аби забезпечити якісне обслуговування та задоволення потреб споживачів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що клієнти "Укрпошти" регулярно стикаються зі значними труднощами у використанні послуг поштового оператора. Від довгих черг до некоректного поводження з посилками — відгуки споживачів свідчать про низьку якість обслуговування.