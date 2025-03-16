"Кава замість вирішення проблем": клієнти обурені сервісом Нової Пошти

Чому клієнти Нової Пошти масово скаржаться на дивну політику компанії?

Останнім часом у соцмережах все частіше можна зустріти обурені відгуки клієнтів про роботу Нової Пошти. Люди діляться своїми історіями, і серед них особливо резонансною стала ситуація, яку описала колишня працівниця компанії. Вона розповіла про незрозумілі проблеми з отриманням посилок, а також про дивну "компенсацію" від Нової Пошти.

Як написала жінка на офіційні сторінці Нової пошти, вже два місяці вона стикається з труднощами під час отримання посилок. Незалежно від вартості доставки, їй щоразу доводиться пред’являти паспорт або проходити верифікацію через "Дію". Причина – те, що інша особа з таким самим ім’ям та по батькові перебуває у "чорному списку" Нової Пошти. Через це кожного разу вона змушена доводити, що вона – це вона, а не хтось інший.

"Вибачте, але регламент НП чітко вказує, що посилки можна забрати за карткою НП, за SMS або, якщо це накладений платіж до 5000 грн, взагалі без додаткових документів. Але, схоже, в НП своя окрема система", – пише вона.

Ще одна деталь, яка викликала здивування – якщо жінка пред’являє паспорт, співробітники роблять його копію. І це навіть у випадках, коли їй просто потрібно оплатити послуги Нової Пошти. Виникає питання: для чого компанії такі дані та як вони будуть використовуватися?

Але найбільш обурливою стала відповідь фінансового відділу NovaPay. Жінка звернулася туди з проханням вирішити ситуацію, але замість конкретних дій їй запропонували… чашку кави. "Спасибі, але чашку кави я собі й сама можу купити", – підсумувала вона.

Ця історія викликала бурхливе обговорення в соцмережах. Користувачі обурені тим, як Нова Пошта вирішує проблеми клієнтів, і закликають компанію налагодити роботу сервісу. На жаль, випадки бюрократії та нелогічних вимог у великих компаніях не рідкість, але реакція NovaPay на серйозну проблему виглядає особливо абсурдною.

Раніше "Телеграф" писав про те, що клієнти "Укрпошти" регулярно стикаються зі значними труднощами у використанні послуг поштового оператора. Від довгих черг до некоректного поводження з посилками — відгуки споживачів свідчать про низьку якість обслуговування.