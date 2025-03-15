Київстар спрощує перехід у свою мережу: оператор запустив доставку SIM-карт поштою

Як перейти в Київстар без відвідування магазину?

Київстар зробив перехід у свою мережу ще простішим, запровадивши нову послугу – доставку SIM-картки додому або у відділення Нової Пошти. Відтепер українці можуть змінити оператора без відвідування магазинів, зберігаючи свій номер.

Щоб скористатися послугою, достатньо заповнити заявку на сайті, пройти ідентифікацію через Дію або BankID НБУ, вибрати тарифний план та вказати адресу доставки. Це дозволяє здійснити перехід у мережу Київстар максимально швидко та зручно.

Нова послуга є унікальною серед мобільних операторів України. Вона розрахована на тих, хто цінує свій час, адже тепер не потрібно особисто відвідувати магазини для отримання SIM-картки. Інші оператори поки не надають таку послугу.

Київстар пропонує широкий вибір тарифів для нових абонентів, зокрема популярні LOVE UA Магніт та LOVE UA Магніт Контракт. Кожен з них включає вигідні умови для дзвінків, мобільного інтернету та додаткових послуг.

Це дуже гарна ініціатива від Київстар. Вона робить процес зміни оператора більш доступним і комфортним.

Раніше "Телеграф" писав про те, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), ініціювала зміни до порядку перенесення номерів мобільного зв’язку (MNP). Головна пропозиція – зробити цю послугу безкоштовною для всіх абонентів.