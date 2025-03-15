Сервіс чи катастрофа? Чому клієнти уникають "Укрпошту"

Розрив плівки, відкриття посилок та завищені тарифи: шокуючі відгуки про роботу "Укрпошти".

Клієнти "Укрпошти" регулярно стикаються зі значними труднощами у використанні послуг поштового оператора. Від довгих черг до некоректного поводження з посилками — відгуки споживачів свідчать про низьку якість обслуговування.

Відділення Укрпошти у Києві стало одним із прикладів проблем, які викликають обурення. Як розповідають очевидці, черга з двох людей затрималася через нерозуміння між клієнтом та оператором. Жінка дізналася, що її посилка вже повернулася до відправника, хоча повідомлення про прибуття надійшло із запізненням — після того, як посилка була відправлена назад. І все це відбувалося на тлі того, що троє співробітників у відділенні займалися перекладанням пакунків, не надаючи допомоги клієнтам, виправдовуючи це своїми посадами.

Претензії до сервісу "Укрпошти" не обмежуються чергами. Споживачі постійно скаржаться на те, що оператори розривають захисну плівку на товарах при відправленні, хоча цього робити не можна. У результаті товар повертається у неналежному вигляді, а відповідальність за це ніхто не несе.

Ще одне спірне питання – нав’язування упаковки. Чому клієнти не можуть відправляти посилки у власній тарі, а змушені купувати коробки та пакування "Укрпошти"? Це питання лишається відкритим.

Численні відгуки також свідчать про відкриття посилок, пошкодження товарів чи навіть крадіжки. Ба більше, тарифи іноді невиправдано перевищують заявлені: наприклад, за відправлення, яке мало коштувати 130 грн, клієнт був змушений заплатити 303 грн.

Клієнти "Укрпошти" неодноразово закликають керівництво звернути увагу на якість обслуговування, виправити помилки у тарифікації, покращити систему сповіщень та навчити персонал дбайливого поводження з посилками. В іншому разі державний поштовий оператор ризикує втратити довіру громадян, які все частіше віддають перевагу приватним службам доставки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що військовозобов’язаним громадянам вручають повістки не тільки у військкоматах, а й надсилають поштою. Якщо "Укрпошта" сповістить у Viber адресата про те, що йому прийшла повістка, а він її не забере, то вона все одно вважатиметься врученою.