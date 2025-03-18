Клиента "Новой почты" возмутила работа оператора: в компании нашли интересный выход из ситуации

Конфликт на отделении Новой Почты: когда стандарты идут вразрез с логикой.

12 марта 2025 года клиент посетил отделение Новой Почты №9 в Харькове, расположенное по ул. Роганская, 101, чтобы отправить две посылки. Он получил ТТН от своих знакомых, и обе посылки были упакованы в стандартные коробки, общим весом до 30 кг. Однако то, что должно было стать привычной процедурой отправки, превратилось в длительный и нервный процесс из-за неадекватного поведения одного из сотрудников.

Как написал клиент на официальной странице Новой Почты, сначала он обратил внимание на очередь из 8-10 человек, ожидавших приема к оператору. Оператор Штанько Анна Валерьевна выглядела занятой, ведь разговаривала с одним клиентом и ругала другого, задерживая процесс. Когда другой сотрудник начал принимать клиентов, очередь сдвинулась с места. Но к моменту, когда клиент уже почти подошел к нему, Анна Валерьевна покинула свое место.

После того, как Анна Валерьевна взглянула на коробки клиента, она заявила, что он попал в не правильное отделение и должен ехать в грузовое. Клиент попытался уточнить, что согласно информации на сайте отделения, посылки весом до 30 кг вправе быть приняты, но это вызвало еще большее недовольство с ее стороны. Когда она поинтересовалась, что именно в коробках, клиент предложил открытый доступ для осмотра и переупаковки, однако получил отказ.

Кроме того, сотрудник отказался принять посылки, заявив, что их габариты не отвечают стандартам. После того как клиент привел габариты, указанные на сайте (70х70х120 см), она снова сомневалась в их соответствии и предложила переупаковать посылки в "стандартную тару". Этот процесс занял более 20 минут и вызвал новые споры, в результате которых очередь начала расходиться по другим отделениям.

По словам клиента, Анна Валерьевна не только переделала посылки клиента по стандартам, но отказалась учесть другие обстоятельства, такие как безопасность упаковки и принципы транспортировки. Она обернула их в пленку, несмотря на то, что посылки состояли из пластиковых баклажек с водой, которые не ломались даже при транспортировке на паллетах.

Также сотрудник, сократив количество посылок, снизил шансы клиента на выигрыш в проводимой Новой Почтой акции. Клиент также отметил, что общение на повышенных тонах длилось более 40 минут, а нервы были разбиты не только из-за непрофессионального обслуживания, но и из-за постоянной попытки оператора доказать свою правоту.

Клиент обратился к руководству с просьбой обратить внимание на стандарты работы отделений и важность командной работы сотрудников. Он также призвал сохранять адекватность во взаимодействии с клиентами и учитывать реальные обстоятельства, вместо того чтобы слепо соблюдать "стандарты", не всегда отвечающие реальным потребностям.

В ответ на этот инцидент компания Новая Почта принесла свои извинения за неудобства, произошедшие при обслуживании. "Нам очень досадно за эту ситуацию. С операторами была проведена беседа, чтобы в дальнейшем не было таких ситуаций ", — отметили в компании.

"За причиненные неудобства хотим предложить вам подарок. Если вы согласны, можем ли его отправить по данным получателя? На данные отправителя. Подготовим подарок и вернемся с номером накладной", — предложили представители Новой Почты.

Эта ситуация подчеркивает важность гибкости и человечности в работе с клиентами, особенно в таких компаниях как Новая Почта, где важна каждая деталь, чтобы обеспечить качественное обслуживание и удовлетворение потребностей потребителей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что клиенты "Укрпочты" регулярно сталкиваются со значительными трудностями в использовании услуг почтового оператора. От длинных очередей до некорректного обращения с посылками – отзывы потребителей свидетельствуют о низком качестве обслуживания.