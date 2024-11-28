Метро в Києві може стати безкоштовним: що кажуть у Київраді

Приблизно три чверті фінансування метрополітену йде безпосередньо із бюджету Києва, чверть платять пасажири метро

У Київській міській раді обговорюють ідею зробити проїзд у столичному метро повністю безплатним.

Про це в ефірі "Новини. Live" заявив депутат Київради Тарас Козак. За його словами, для столиці це може коштувати близько мільярда гривень – депутат вважає, що це невелика сума.

Козак також розповів, як здійснюється фінансування київського метрополітену. На сьогоднішній день приблизно три чверті від отримуваних коштів йде безпосередньо з міського бюджету української столиці, ще чверть — це вартість проїзду, яку сплачують пасажири метро.

Козак додав, що у Харкові з 2022 року пасажири їздять безкоштовно.

"Мільярд гривень для Києва — це не багато. Київ до трьох мільярдів витрачає на метрополітен", — заявив депутат. Він додав, що в такому разі суму можна буде спрямувати на закупівлю нових локомотивів і вагонів, а також на ремонт інфраструктури столичного метрополітену.

На сьогоднішній день тариф на проїзд в метро Києва становить 8 гривень на одну поїздку. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає станція-примара київського метро. Її немає на карті, і тут ніколи не виходять пасажири.