Метро в Києві може стати безкоштовним: що кажуть у Київраді
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Приблизно три чверті фінансування метрополітену йде безпосередньо із бюджету Києва, чверть платять пасажири метро
У Київській міській раді обговорюють ідею зробити проїзд у столичному метро повністю безплатним.
Про це в ефірі "Новини. Live" заявив депутат Київради Тарас Козак. За його словами, для столиці це може коштувати близько мільярда гривень – депутат вважає, що це невелика сума.
Козак також розповів, як здійснюється фінансування київського метрополітену. На сьогоднішній день приблизно три чверті від отримуваних коштів йде безпосередньо з міського бюджету української столиці, ще чверть — це вартість проїзду, яку сплачують пасажири метро.
Козак додав, що у Харкові з 2022 року пасажири їздять безкоштовно.
"Мільярд гривень для Києва — це не багато. Київ до трьох мільярдів витрачає на метрополітен", — заявив депутат. Він додав, що в такому разі суму можна буде спрямувати на закупівлю нових локомотивів і вагонів, а також на ремонт інфраструктури столичного метрополітену.
На сьогоднішній день тариф на проїзд в метро Києва становить 8 гривень на одну поїздку. Про це йдеться на офіційному порталі Києва.
Раніше "Телеграф" показував, як виглядає станція-примара київського метро. Її немає на карті, і тут ніколи не виходять пасажири.