Метро, трамваї та тролейбуси замінять автобусами? Що готує київська влада на випадок блекаутів

У КМДА відповіли, що планують робити із громадським транспортом у разі блекауту. Адміністрація пояснила, чи існують плани дублювання роботи метро, тролейбусів та трамваїв, скільки транспорту для цього передбачено та чи вистачить його, щоб забезпечити нормальне пересування городян.

План "Б" від КМДА

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповіді на запит "Телеграфа" повідомили, що у КП "Київпастранс" розроблено заходи на випадок надзвичайних ситуацій, пов’язаних із відключенням електроенергії та зупинкою роботи електротранспорту.

Передусім ці заходи передбачають заміну маршрутів міського наземного електричного транспорту — тролейбусів і трамваїв — автобусним сполученням. За даними департаменту, у разі погіршення ситуації в енергосистемі планується додатковий випуск автобусів на міську маршрутну мережу.

Відповідь від Департаменту транспортної інфраструктури

Йдеться саме про додаткові рейси, які мають виходити на маршрути понад той рухомий склад, що щоденно працює у звичному режимі. Кількість автобусів, які можуть бути задіяні під час відключень електроенергії, у КМДА обіцяють визначати залежно від пасажиропотоків та поточної ситуації.

Метро під час блекаутів

Окремо в КМДА зазначили, що у разі виникнення екстрених ситуацій, пов’язаних із наслідками обстрілів, підприємство опрацьовуватиме можливість часткового дублювання окремих ділянок ліній Київського метрополітену автобусним сполученням.

Водночас у відповіді не уточнюється, чи йдеться про повне дублювання руху від кінцевих станцій кожної з трьох ліній метро, чи лише про обмежені ділянки до вузлових станцій.

Також у КМДА не повідомили, скільки саме автобусів може бути залучено у разі повної або часткової зупинки метро та чи достатньо їх для перевезення пасажирів, зокрема між правим і лівим берегами Дніпра.

Як працюватиме київське метро

Хто за що відповідає

У КП "Київський метрополітен" у відповіді "Телеграфу" наголосили, що організація дублювання руху поїздів метро наземним громадським транспортом, зокрема автобусами, а також загальна координація роботи транспортної інфраструктури столиці не належать до компетенції підприємства.

Таким чином, метрополітен не бере участі в ухваленні рішень щодо альтернативних схем перевезення пасажирів у разі енергетичних збоїв і виконує лише ті рішення, які приймаються на рівні міської влади.

Що стосується міської електрички, у КМДА зазначили, що вона перебуває у сфері управління АТ "Укрзалізниця". Саме компанія визначає режими роботи та можливі альтернативні сценарії перевезень у разі відсутності електропостачання. Станом на сьогодні "Укрзалізниця" не зверталася до міської влади з пропозиціями або запитами щодо дублювання руху міської електрички автобусами.

Що буде з київськими електричками у разі блекауту

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під час реконструкції шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" у Києві трамвайний рух буде повністю закрито. Йдеться не лише про локальні маршрути, а й про Троєщинський швидкісний трамвай, який є ключовим елементом транспортної системи північної частини Лівобережжя. Як випливає з відповідей міських служб, на період ремонту трамваї планують замінити на автобуси, які будуть зняті з інших маршрутів.