На Хрещатику в Києві історичне знесення МАФів - і це не кінець (фото і відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Об'єкт, який демонтували, не працював
У Києві у вівторок, 23 грудня, відбулось знесення одного з незаконних об'єктів. Йдеться про демонтаж МАФу на Хрещатику.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця події. Зауважимо, що голова КП Київблагоустрій Михайло Бережной назвав цей демонтаж початком великих змін.
Що треба знати:
- Незаконно поставлений МАФ на Хрещатику демонтували 23 грудня
- Власник кіоску не називається, але об'єкт довгий час не працював
- Знесення МАФів наблизить Київ до європейських стандартів, вважають у Київблагоустрої
Як видно на фото та відео з місця події, кіоск, який демонтували просто посеред Хрещатика, фактично не працював. Адже він мав вивіску оренда та був пустий в середині. Бережной наголосив, що саме демонтажем незаконного МАФу закінчився захід за участі керівництва Департаменту, КП "Київблагоустрій" та КП "Київ.Прозоро". На ньому обговорювали ключові результати та досягнення 2025 року у сферах благоустрою, контролю за паркуванням, демонтажів тимчасових споруд та аукціонів на право оренди.
"Це лише початок і далі знесення незаконних обʼєктів на головній вулиці столиці триватиме", — сказав Бережной.
Він також додав, що демонтаж незаконних МАФів — це частина шляху до перетворення Києва на зручне європейське місто.
Для довідки
МАФ (мала архітектурна форма) — це невелика конструкція, яку встановлюють у місті для торгівлі чи надання послуг. Це популярний тип нерухомості для початківців, малого та середнього бізнесу. У Києві та інших містах України досить часто такі кіоски встановлюють в обхід закону, з чим наразі активно борються у столиці.
Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з транспортом у Києві, якщо станеться блекаут.