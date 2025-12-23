На Хрещатику в Києві історичне знесення МАФів - і це не кінець (фото і відео)

Об'єкт, який демонтували, не працював

У Києві у вівторок, 23 грудня, відбулось знесення одного з незаконних об'єктів. Йдеться про демонтаж МАФу на Хрещатику.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця події. Зауважимо, що голова КП Київблагоустрій Михайло Бережной назвав цей демонтаж початком великих змін.

Що треба знати:

Незаконно поставлений МАФ на Хрещатику демонтували 23 грудня

Власник кіоску не називається, але об'єкт довгий час не працював

Знесення МАФів наблизить Київ до європейських стандартів, вважають у Київблагоустрої

У Києві на Хрещатик знесли кіоск

Як видно на фото та відео з місця події, кіоск, який демонтували просто посеред Хрещатика, фактично не працював. Адже він мав вивіску оренда та був пустий в середині. Бережной наголосив, що саме демонтажем незаконного МАФу закінчився захід за участі керівництва Департаменту, КП "Київблагоустрій" та КП "Київ.Прозоро". На ньому обговорювали ключові результати та досягнення 2025 року у сферах благоустрою, контролю за паркуванням, демонтажів тимчасових споруд та аукціонів на право оренди.

"Це лише початок і далі знесення незаконних обʼєктів на головній вулиці столиці триватиме", — сказав Бережной.

Як виглядав МАФ, який знесли в Києві

Як відбувався демонтаж МАФу

Він також додав, що демонтаж незаконних МАФів — це частина шляху до перетворення Києва на зручне європейське місто.

Для довідки

МАФ (мала архітектурна форма) — це невелика конструкція, яку встановлюють у місті для торгівлі чи надання послуг. Це популярний тип нерухомості для початківців, малого та середнього бізнесу. У Києві та інших містах України досить часто такі кіоски встановлюють в обхід закону, з чим наразі активно борються у столиці.

