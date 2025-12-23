На Крещатике в Киеве исторический снос МАФов – и это не конец (фото и видео)

Демонтированный объект не работал

В Киеве во вторник, 23 декабря, произошел снос одного из незаконных объектов. Речь идет о демонтаже МАФа на Крещатике.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события. Заметим, что глава КП Киевблагоустройство Михаил Бережной назвал этот демонтаж началом больших перемен.

Что нужно знать:

Незаконно поставленный МАФ на Крещатике был демонтирован 23 декабря

Владелец киоска не называется, но объект долгое время не работал

Снос МАФов приблизит Киев к европейским стандартам, считают в Киевблагоустройстве

В Киеве на Крещатик снесли киоск

Как видно на фото и видео с места происшествия, киоск, демонтированный прямо посреди Крещатика, фактически не работал. Так как он имел вывеску аренда и был пуст в середине. Бережной отметил, что именно демонтажем незаконного МАФа закончилось мероприятие с участием руководства Департамента, КП "Киевблагоустройство" и КП "Киев.Прозоро". На нем обсуждались ключевые результаты и достижения 2025 года в области благоустройства, контроля за парковкой, демонтажей временных сооружений и аукционов на право аренды.

"Это только начало и дальше снос незаконных объектов на главной улице столицы будет продолжаться", — сказал Бережной.

Как выглядел МАФ, снесенный в Киеве

Как происходил демонтаж МАФа

Он также добавил, что демонтаж незаконных МАФов — это часть пути превращения Киева в удобный европейский город.

Для справки

МАФ (малая архитектурная форма) — это небольшая конструкция, устанавливаемая в городе для торговли или предоставления услуг. Это популярный тип недвижимости для начинающих, малого и среднего бизнеса. В Киеве и других городах Украины довольно часто такие киоски устанавливают в обход закона, с чем активно борются в столице.

