Три найдивніші новорічні ялинки в Києві, на які сьогодні страшно дивитися (фото)

Ці конструкції запам'яталися з поганого боку

Головне новорічне дерево країни встигло пройти справжню еволюцію за останні роки. Київ неодноразово дивував жителів незвичайними прикрасами та оригінальними ідеями для святкового оформлення.

Проте траплялися й справжні провали. Кілька варіантів виглядали настільки дивно, що киянам досі соромно їх згадувати — вони викликали не захоплення, а лавину жартів у мережі. "Телеграф" розповідає про найневдаліші варіанти за останніх 15 років.

Неонові прикраси 2010 року

Того року в Києві на Майдані проходили масові протести бізнесу проти податкової реформи. Представники підприємців встановили наметове містечко та вимагали скасувати нові правила.

Ялинка у Києві, 2010 рік

Вночі 3 грудня працівники МВС оточили площу, а комунальники почали розбирати намети. Через кілька днів глава держави Віктор Янукович коментував події, але не зміг одразу згадати назву новорічного дерева. Десять секунд паузи закінчилися словом "йолка", що стало приводом для жартів.

Янукович забувся, як українською назвати ялинку

Саме дерево теж виглядало дивно. Яскраві неонові прикраси зробили його строкатим та безглуздим. Киянам така святкова конструкція не сподобалася.

Конус із ковроліну 2012 року

У 2011 році в центрі столиці вперше поставили штучне дерево. Це була 40-метрова конструкція у формі конуса, обтягнута ковроліном.

Мешканці одразу почали жартувати над незвичайним виглядом. У соцмережах з'явилися колажі з участю тодішнього президента, порівняння з ракетою, дитячою пірамідкою та ріжком морозива. Пізніше комунальники додали гірлянди, але це не змінило ставлення киян.

Ялинка у Києві 2011-2012 роки

В інтернеті користувачі давали конструкції різні прізвиська. Її називали "терикон посеред Києва", "кульок для насіння", "килим, скручений у конус", "сигнальний буй", "боєголовка" та багатьма іншими словами, включно з нецензурними.

Меми про ялинку

В мережі жартували, як уміли

Капелюх на вершині 2020 року

Того року київська влада поставила дерево на Софійській площі та увінчала його золотистим капелюхом. Дизайнери хотіли об'єднати весь новорічний ансамбль ідеєю казки, проте задум не оцінили.

Головна ялинка країни, 2020 рік

Прикраса викликала бурхливу реакцію. Частина киян почала звинувачувати владу в "бісівщині" та називати капелюх "відьомським ковпаком". Хтось вбачав у цьому відгомін язичництва, хтось вважав атрибут більше гелловінським, ніж різдвяним.

Мем про новорічне дерево столиці 2020 року

Врешті-решт капелюх зняли з дерева. Він став окремою частиною новорічної інсталяції на площі, але скандал уже встиг розгорітися в соцмережах.

Інсталяція з капелюхом

