У Києві зупиняють трамваї. Ексміністр дав прогноз, чи надовго

Олена Руденко
Станція метро "Чернігівська" та план реконструкції дорожньої розв'язки
Станція метро "Чернігівська" та план реконструкції дорожньої розв'язки. Фото Колаж "Телеграф"

На ремонт потрібно близько мільярда гривень

У Києві під час реконструкції шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" буде повністю закритий трамвайний рух. Можливості провести реконструкцію не зупиняючи трамваї немає.

Що треба знати:

  • Цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1967 році
  • Реконструкція дасть можливість збільшити пропускну спроможність дороги
  • Столична влада планує компенсувати відсутність трамваїв автобусами

Про це та інші важливі моменти ремонту "Телеграф" поспілкувався з колишнім міністром транспорту України Василем Шевченком: Мільярд на шляхопровід замість тепла і світла — ексміністр про пріоритети Києва

Він пояснив, що роботи ведуться за аналогією з ремонтом Дегтярівського шляхопроводу. Витрати також приблизно однакові. За аналогією з Дегтярівським шляхопроводом, реконструкція на лівому березі може тривати від півтора року і більше.

Дегтярівський шляхопровід
Дегтярівський шляхопровід

Також він коштував в межах близько мільярда. І також він здійснювався за тією ж самою технологією, тобто з перекриттям руху і відновленням трамвайної колії,

Василь Шевченко

Реконструкція шляхопроводу біля метро "Чернігівська" — що відомо

Йдеться про шляхопровід з розв’язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська". Ремонт передбачає повне оновлення всієї розв’язки з заміною наземної й трамвайної інфраструктури.

Візуалізація реконструкції шляхопроводу
Візуалізація реконструкції
Візуалізація реконструкції шляхопроводу
Так все має виглядати після ремонту

Проєктом передбачене повне закриття руху трамваїв. Йдеться не лише про локальні маршрути, а й про Троєщинський швидкісний трамвай, який є ключовим елементом транспортної системи північної частини Лівобережжя. На час ремонту трамваї планують замінити автобусами, які будуть зняті з інших маршрутів.

Нагадаємо, Василь Шевченко також розповів "Телеграфу", що буде з транспортом у Києві, якщо станеться блекаут. План київської влади використати інший тип транспорту замість метро під час знеструмлення може обернутися колапсом.

