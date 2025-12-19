У Києві зупиняють трамваї. Ексміністр дав прогноз, чи надовго

На ремонт потрібно близько мільярда гривень

У Києві під час реконструкції шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" буде повністю закритий трамвайний рух. Можливості провести реконструкцію не зупиняючи трамваї немає.

Що треба знати:

Цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1967 році

Реконструкція дасть можливість збільшити пропускну спроможність дороги

Столична влада планує компенсувати відсутність трамваїв автобусами

Про це та інші важливі моменти ремонту "Телеграф" поспілкувався з колишнім міністром транспорту України Василем Шевченком: Мільярд на шляхопровід замість тепла і світла — ексміністр про пріоритети Києва

Він пояснив, що роботи ведуться за аналогією з ремонтом Дегтярівського шляхопроводу. Витрати також приблизно однакові. За аналогією з Дегтярівським шляхопроводом, реконструкція на лівому березі може тривати від півтора року і більше.

Також він коштував в межах близько мільярда. І також він здійснювався за тією ж самою технологією, тобто з перекриттям руху і відновленням трамвайної колії, Василь Шевченко

Реконструкція шляхопроводу біля метро "Чернігівська" — що відомо

Йдеться про шляхопровід з розв’язкою на перетині вулиці Миропільської з Броварським проспектом і Святошино-Броварською лінією метрополітену біля станції метро "Чернігівська". Ремонт передбачає повне оновлення всієї розв’язки з заміною наземної й трамвайної інфраструктури.

Проєктом передбачене повне закриття руху трамваїв. Йдеться не лише про локальні маршрути, а й про Троєщинський швидкісний трамвай, який є ключовим елементом транспортної системи північної частини Лівобережжя. На час ремонту трамваї планують замінити автобусами, які будуть зняті з інших маршрутів.

