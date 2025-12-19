А якщо 10 градусів морозу? Що буде зі світлом в Україні

Зима буде непростою, але енергосистема витримає навіть за умови сильних морозів

Побоювання щодо масштабних відключень світла, якщо температура взимку впаде до -10, дещо перебільшені. Річ у тому, що для цього морози мають бути затяжними, а в Україні такої погоди вже не було багато років.

Що потрібно знати:

Критичний сценарій можливий лише при затяжних морозах

За останні 5–10 років таких затяжних морозів в Україні фактично не було

АЕС забезпечать 55–60% споживання навіть за гірших сценаріїв

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфа": "Атомники витягнуть 60% споживання: депутат про реальний стан енергосистеми, графіки та зиму".

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко раніше говорив, що якщо тиждень температура буде -10°C і нижче, настане критична ситуація, в якій не врятують ані імпорт, ані внутрішня генерація. Народний депутат України, голова підкомітету з енергоефективності та енергоощадження Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прокоментував його слова так:

Віталій Борисович озвучує реальні прогнози ймовірних сценаріїв за наявних обставин — морозу -10 протягом тижня. Відверто кажучи, треба подивитися аналітику наших останніх трьох або п'яти зим. Подивитись, чи були такі затяжні морози мінус 10 на тиждень. Мені здається, в моїй пам'яті такого не було останніх 5-10 років сказав Нагорняк.

Нардеп наголосив, що треба сподіватися на відносно теплу зиму. Він прогнозує, що у Карпатах, де зазвичай сніг, температура може бути нижчою, але на більшій частині території України, якщо і варто чекати холодних днів, то вони точно затяжними не будуть.

Сергій Нагорняк

Із практики пам'ятаємо: сьогодні може бути -10 і сніг, а завтра зранку вже +1. Тому не думаю, що такі сценарії можливі. Якщо такі тривалі морози будуть, то буде складно. Але маємо дякувати всі стоячи атомникам. Попри всю важкість, вони витягнуть щонайменше 55-60% нашого споживання. Якщо беремо добу, то фактично 60% часу атомники витягнуть при найгірших сценаріях пояснив співрозмовник.

Водночас поступово відновлюватимуть роботу гідроелектростанції, які були значно пошкоджені восени. Відновлюються і теплові станції, попри атаки.

Нагірняк упевнений, що якщо буде сонячна погода, десь щось додасть відновлювана сонячна енергетика, вітер також потроху додає до системи.

Не думаю, що росіянам вдасться досягти якихось страшних сценаріїв для України. Потрібно вірити у краще. Ситуація буде непростою, але не надто критичною, яка виведе країну з ладу підсумував нардеп.

