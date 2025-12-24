Згоріла перлина Дніпра: яким був легендарний ресторан "Люкс" (фото)

Головною фішкою закладу багато відвідувачів вважали офіціанта дядю Васю

Дніпро славиться багатьма своїми знаковими місцями, і одним із таких довгих років був ресторан "Люкс". Заклад дожив до 2000-х років, після чого згорів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає історію цього відомого ресторану та те, що з ним сталося багато років тому. Варто зазначити, що у "Люксі" любили посидіти й респектабельні городяни, і студентська молодь.

Відкрився цей ресторан у 1958-59 роки. Примітно, що його вивіска з назвою була не на проспекті, а з боку провулка. "Люкс" розташовувався в самому центрі міста на першому поверсі будівлі на проспекті Карла Маркса, 72 (нині просп. Яворницького).

Проспект Яворницького, 72 у Дніпрі

Оскільки "Люкс" був поблизу великих театрів і навпроти входу до парку імені Чкалова, він був досить відомим і відвідуваним місцем.

Ресторан "Люкс" у Дніпрі.

У 60-ті й на початку 70-х років у залі ресторану стояв музичний апарат з платівками, в який відвідувачі ресторану кидали монету, вибирали платівку, яка сподобалася, і вона встановлювалася і починала грати музика.

Однією з головних фішок ресторану був офіціант "дядько Вася" (відвідувачі називали його так). Він був літнім чоловіком, але був одягнений з голочки, підтягнутий, знав усі страви ресторану та винну карту.

Ресторан "Люкс" у Дніпрі.

У 70-ті роки, як ми бачимо за другою фотографією, назву ресторану перенесли на проспект. На дверях було написано, що заклад працює із 11 до 24.

У 80-х перетворили та реконструювали вхід до ресторану. Додали декоративний ґанок, великі скляні двері та вітринне вікно. Також зробили великий хол з величезною пальмою в горщику біля входу. І в такому звичайному режимі ресторан пропрацював до 90-х років.

Ресторан "Люкс" у Дніпрі.

У 1991 р. при ресторані відкрили кафе "Гамбургер", такий собі "напів-Макдональдс", як пише Gorod. Після цього "Люкс" дожив до 1995 року, після чого його перепрофілювали в магазин кулінарії.

У 2002 році на четвертому поверсі будівлі сталася пожежа, обвалився дах та частини перекриттів. Будівлю вирішили не реставрувати, а знести. На місці, де був ресторан у середині двохтисячних, збудували "Сіті-Центр".

