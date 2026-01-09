Києву влетить в копієчку злив води з будинків: скільки це коштуватиме

Ця процедура важлива для старих будинків та будівель без сучасних систем циркуляції води

Запланований у Києві злив води з батарей в багатоквартирних будинках може влетіти в копієчку. Адже будуть чималі витрати води.

Про це експерт у сфері житлово-комунального господарства Крістіна Ненно розповіла "Телеграфу" у матеріалі "У Києві терміново зливають воду із систем опалення: що відбувається і до чого готуватися".

Що треба знати:

Процес зливання води з батарей — це стандартна процедура, яка відбувається регулярно в опалювальний сезон

Під час цих зливів опалення не буде, але за цей час будинки не замерзнуть

Витрати на будинок можуть сягати 100 тисяч грн

За словами Ненно, злив води коштує чималих грошей. Так було завжди, але не слід забувати, що це роблять майже кожного опалювального сезону.

Експертка каже, що найбільші витрати будуть саме на воду, адже спочатку її спустять. А тут можна тільки уявити, яка кількість буквально піде в нікуди. Потім треба перевірити труби, якщо десь є проблеми — полагодити їх, та заново запустити воду. Ненно вважає, що в середньому на будинок такі витрати можуть сягнути 100 тисяч грн. А в Києві таких багатоповерхівок сотні.

При цьому слід розуміти, що процедура не означає тривалої відсутності опалення. У старих будинках тепло може бути вимкнене на час зливу, але після перевірки система знову запускається. Ушкодження усуваються симптоматично, де вони виникають.

Як відбувається процес зливу воду:

Займатися зливом води повинен сантехнік або відповідальна за будинок особа .

. У старих будинках відкривають крани в підвалі або теплопункті й через шланг вода виливається на вулицю або систему водостоків.

В ОСББ та керуючих компаніях зазвичай є відповідальні особи, які контролюють процес та збирають мешканців для виконання роботи.

