Киеву влетит в копеечку слив воды из домов: сколько это будет стоить

Эта процедура важна для старых домов и построек без современных систем циркуляции воды

Планируемый в Киеве слив воды из батарей в многоквартирных домах может влететь в копеечку. Ведь будут большие расходы воды.

Об этом эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно рассказала "Телеграфу" в материале "В Киеве срочно сливают воду из систем отопления: что происходит и к чему готовиться".

Что нужно знать:

Процесс слива воды с батарей – это стандартная процедура, которая происходит регулярно в отопительный сезон

Во время этих сливов отопления не будет, но за это время дома не замерзнут

Расходы на дом могут достигать 100 тысяч грн

По словам Ненно, слив воды стоит больших средств. Так было всегда, но не следует забывать, что это делают почти каждый отопительный сезон.

Эксперт говорит, что самые большие расходы будут именно на воду, ведь сначала ее спустят. А здесь можно только представить, какое количество буквально уйдет в никуда. Затем нужно проверить трубы, если где-то есть проблемы — починить их и заново запустить воду. Ненно считает, что в среднем на дом такие расходы могут составить 100 тысяч грн. А в Киеве таких многоэтажек сотни.

При этом следует понимать, что процедура не означает длительного отсутствия отопления. В старых домах тепло может быть выключено на время слива, но после проверки система снова запускается. Повреждения устраняются симптоматически, где они возникают.

Как происходит процесс слива воды:

Заниматься сливом воды должен сантехник или ответственное за здание лицо .

. В старых домах открывают краны в подвале или теплопункте и через шланг вода выливается на улицу или систему водостоков.

В ОСМД и управляющих компаниях обычно есть ответственные лица, которые контролируют процесс и собирают жильцов для выполнения работы.

