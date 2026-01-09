Міста під загрозою: що буде з теплом та водою під час морозу в -20°C

Різке похолодання може стати серйозним випробуванням

Міста України можуть зіткнутися з масовими аваріями у системах опалення та водопостачання у разі різких морозів. Навіть за помірного похолодання інфраструктура не витримує навантаження, а за температури до -20 градусів ситуація може стати критичною.

Що потрібно знати:

При сильному морозі тиск у трубах підвищується, і кількість проривів може різко збільшитись

Під загрозою також водопроводи та електромережі

Відключення можуть бути хаотичними – тепло та вода можуть пропадати без попередження та без участі комунальних служб

Про це "Телеграфу" розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України, експерт у сфері житлово-комунального господарства та енергетики Олег Попенко у матеріалі: "Ефект доміно: які відключення загрожують Україні за -20 градусів".

За його словами, минулого тижня стався прорив водопроводу на Харківському шосе і без води залишилося десять будинків, тобто приблизно 10 тисяч людей. І це було за температури повітря -3.. -5 градусів.

Уявіть, що буде, коли температура опуститься до -20? Тиск теплоносія в системі зросте, і труби будуть рватися з такою швидкістю, що ми не встигатимемо їх ремонтувати каже співрозмовник.

Попенко підкреслив, що за більш серйозних морозів почнеться "ефект доміно". Проте відбуватиметься це буде не по черзі. Тобто очікується незрозумілий графік самостійного відключення тепла без участі "Теплокомуненерго".

Олег Попенко. Фото: facebook.com/olegpopenko

Труби будуть рватися у кожному районі. І це не лише Київ. Багато міст матимуть такі самі проблеми пояснив експерт.

За оцінкою Попенка, українські міста фактично не готові навіть до морозів до –10 градусів. Температури близько -20 можуть призвести до масштабних збоїв у всіх системах життєзабезпечення.

А до -20 — це дуже складна ситуація, яка чекає на Україну. На жаль, нічого не робиться у Києві та багатьох інших містах. У деяких містах робота ведеться системно, але це скоріше поодинокі випадки. наголосив експерт.

Крім опалення та води, під загрозою опиняться й електромережі. При цьому населення масово використовує обігрівачі, що додатково збільшує навантаження на енергосистему.

Нам буде дуже складно, бо постраждає не лише опалення. Це стосується усієї інфраструктури: водопровідних мереж, теплових мереж, електричних мереж. Після -10 кожен наступний градус морозу – це додатково 1 ГВт потужності. А це великі цифри, ми їх не маємо. При цьому мільйони людей "догріваються" електроприладами. підсумував співрозмовник.

