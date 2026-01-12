Семестр стартовал по плану – почти во всех школах тепло: в КГГА рассказали об обучении в столице

В Киеве, несмотря на сложные погодные условия и проблемы с теплоснабжением после обстрелов, решили не продлевать каникулы. Второй семестр начался, как и планировалось, 12 января.

В Департаменте образования на науки КГГА заверили "Телеграф", что большинство школ столицы – с отоплением.

Под конец минувшей недели правительство рекомендовало "временно прекратить обучение в очном формате". На выбор было дано два варианта действий – продлить каникулы до 19 января или перейти в начале второго семестра на дистанционку.

В Киеве, кажется, выбрали третий и использовали различные форматы обучения одновременно, а именно очный, дистанционный и смешанный (очно-дистанционный). Об этом говорится в ответе Департамента образования и науки КГГА на запрос нашего издания. С уточнением, что все учебные заведения имеют как общий, так и индивидуальный алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях, среди которых и отключение от энергоносителей.

Отработать их была возможность в 2022/2023 учебном году, когда школы получили возможность выбирать, как работать в зависимости от наличия укрытий и условий безопасности. Напомнили на официальном портале администрации с уточнением, что в этом году гибкий режим работы продлится точно первую неделю семестра.

"Это позволит семьям, при необходимости, оставить детей у родственников, одновременно обеспечив непрерывность образовательного процесса", - цитирует сайт заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

На вопрос "Телеграфа", есть ли в Киеве учебные заведения, в которых дети не вернулись после зимних каникул в классы из-за холодных батарей или отсутствия света, в Департаменте образования и науки отметили: "97% учебных заведений обеспечено теплоснабжением".

А на уточнение, при каких условиях обучение может быть временно приостановлено в столичных школах, напомнили: в соответствии с Законом Украины "Об образовании" руководители школ наделены автономией и могут самостоятельно определяться с тем, как организовывать учебный процесс.

Как сообщал "Телеграф", сейчас несколько сотен домов в Печерском, а также частично Голосеевском и Соломенском районах Киева до сих пор остаются без отопления.