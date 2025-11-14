Генератор є - магазин не працює. Як старі-нові правила АТБ збивають з пантелику українців

Наявність генератора не дорівнює безперебійній роботі магазину за тривалих відключень

Відключення світла в Україні вносять корективи й в роботу продуктових супермаркетів, зокрема АТБ. Адже, попри наявність генераторів, магазини вимушені зачинятись на деякий час. Щоправда, покупців про це повідомляють де-факто — вже в магазині чи біля дверей.

Про це "Телеграфу" розповів один зі співробітників мережі. За його словами, з початку регулярних відключень восени 2025 року усі магазини АТБ отримали розпорядження, яке строго регламентує час роботи генератора.

Що треба знати:

Під час відключень світла магазин АТБ може працювати на генераторі, але є обмеження по часу

Вночі генератори не вмикають, тому усі холодильники відключені від мережі

Вищезгадане розпорядження було й за минулих відключень в Україні, але його виконання багато магазинів ігнорувало

"У нас на районі не було світла майже 7 годин. Вирішила після роботи зайти в АТБ, а воно зачинене. Працівники всередині є, але все темно та не працює. Пішла в інший магазин цієї мережі теж на районі, і він зачинений", — розповідає "Телеграфу" Вікторія з Дніпра.

За її словами, вона так і не зрозуміла чому АТБ не працювало, бо жодних оголошень на дверях не було. Дівчина зробила висновок, що можливо магазини взагалі під час відключень не працюють, але насправді це не так.

Чому АТБ з генераторами не працюють під час відключень

Як розповідає "Телеграфу" співробітник мережі, коли почались регулярні відключення кожен магазин отримав розпорядження. У ньому чітко прописані наступні обмеження:

генератор має працювати не більше 6 годин поспіль, після цього його вимикають;

час початку роботи генератора не раніше 6 ранку;

ввечері генератор працює максимум до 22:00.

Таким чином магазин має обмеження в роботі, які за тривалих відключень досить відчутні. Адже здебільшого світла немає й по 7, а то і 10 годин поспіль. В такому разі АТБ просто припиняє роботу до включення електрики. Тобто, якщо світла за графіком не буде з 10:00 до 17:00 чи навіть 16:30, перші 6 годин магазин працює на генераторі, далі він відключається і все "тухне".

Генератор АТБ

"Ми попереджаємо людей вже коли вони за пів години до цього відключення заходять в магазин. Іноді "підганяємо", допомагаємо з візками. Але затримок по відключенню генератора не має бути", — розповідає працівник АТБ.

Ці дії виглядають цілком логічними, адже генератори дійсно мають обмеження в роботі, але виникає інше питання. Скільки кореспондент "Телеграфу" не ходив по магазинах АТБ, на жодному так і не побачив оголошення про зміну часу роботи.

Водночас деякі покупці стверджують, що оголошення про перерву в роботі магазину зʼявляються безпосередньо за пів години чи менше до зачинення. На двері вішають аркуш паперу з надписом, о котрій АТБ припиняє роботу і о котрій можна буде знову прийти за покупками.

Але більшість людей такі зміни збивають з пантелику, бо чимало покупців не знайомі з новими правилами. Тим паче є ті, хто планують зайти в магазин після роботи о 22:00, а якщо немає світла — АТБ вже не працюватиме.

АТБ

Звісно, є інші магазини, але більшість районів — це одна група, тобто фактично йти в АТБ через кілька вулиць немає сенсу, ймовірніше воно теж буде зачинене. При цьому працівники не йдуть додому, вони виконують ту роботу, яка не потребує світла.

Чому АТБ має обмеження в роботі на генераторі

За словами джерела, генератори магазинів мають обмеження в часі роботи. Раніше їх ігнорували, тому чимало "дизелів" (генератор — ред.) погоріло. Вони просто не витримали навантаження.

"Влітку у 2024 не пам'ятаю, щоб магазин якось обмежував свою роботу. А тоді світло було фактично за графіком 7/2, і це тривало десь два місяці. Але вилізло магазинам боком", — згадує співробітник АТБ.

Тому вже коли восени 2025 магазини отримали нові розпорядження, вони почали їх чітко виконувати. Адже згорить генератор, робота АТБ призупиниться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що названо несподівані цифри, скільки українців користуються інтернетом без світла.