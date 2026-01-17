Над одним з міст Київщини побачили рідкісне атмосферне явище. Чи несе воно загрозу (фото та відео)

Цей оптичний ефект виникає за морозної погоди, високої вологості та відсутності вітру

Над містом Біла Церква Київської морозного ранку виникло рідкісне та яскраве атмосферне явище — "світлові стовпи". Воно виникає через крихітні кристалики льоду, які відбивають світло ліхтарів, сонця або місяця, утворюючи вертикальні промені, що підіймаються в небо.

Фото та відео явища опублікував Telegram-канал "Твій Київ". Днями "стовпи світла бачили" також у Києві.

Стовпи світла над Білою Церквою

Світлові стовпи виглядають вражаюче

Ствпи світла ніби зліймаються в небо

"Стовпи світла" — що це та чому виникає

"Стовпи світла" чи "світові стовпи" — це рідкісне атмосферне явище, яке може виникати в морозну погоду. В результаті відбиття кристалами льоду світла ліхтарів, сонця, чи місяця, формуються вертикальні світлові промені, що візуально тягнуться вгору або вниз.

Зазвичай це явище виникає, коли сходяться кілька факторів — сильні морози, висока вологість та відсутність вітру. Переважно світлові стовпи утворюються ввечері чи вночі.

Це виключно оптичний ефект. Жодної небезпеки чи загрози "стовпи світла" не несуть.

