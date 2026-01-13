Три пари штанів та кардіо в кучугурах. Українці наробили мемів про люті січневі морози (підбірка)

Цей гумор — гарячіший за батареї у квартирах жителів країни

Січень приніс в Україну сильні морози, яких не було вже кілька років. Ситуація ускладнюється тим, що через ворожі обстріли в оселях багатьох - перебої з опаленням, але навіть у таких складних умовах українці не втрачають почуття гумору.

Мережею ширяться меми та жарти про холоднечу та снігопади — за вікном та у квартирі. "Телеграф" зібрав найяскравіші з них.

Іронізують, що ходіння засипаними снігом тротуарами — найкраще кардіонавантаження. Також дотепно рекомендують вдягатися максимально тепло.

Ще один мем побудований на тому, що у підлітковому віці ніхто не хоче носити шапку, адже вона псує образ. А ось у дорослому віці — тепло важливіше. Для ілюстрації обрали фото мера Києва Віталія Кличка у шапці.

Жартують, що мороз заважає коханню — адже на дівчатах по троє штанів. Також іронізують, що українці відвикли від морозів, навіть всі наші покупки розраховано на м'які зими. Проте зараз про це можна й пошкодувати.

Є також "чорний", проте дотепний мем про мороз та смерть. Священник просить українців берегти себе, адже ховати людей в таку погоду — "приємного мало".

Проте найважче, що в багатьох квартирах з центральним опаленням після ворожих обстрілів холодно, бо є перебої з теплопостачанням. На цю тему українці також наробили мемів.

