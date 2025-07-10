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Може збити лише Patriot? Що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакує Україну

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Ракета "Іскандер" Новина оновлена 10 липня 2025, 08:43
Ракета "Іскандер". Фото Колаж "Телеграфу"

"Іскандер" досить важко збити

Під час масованої комбінованої атаки на Київ 10 липня Росія запустила балістичні ракети "Іскандер". Їх досить важко збити і сили ППО мають на це лише кілька хвилин.

"Телеграф" розповість, що відомо про "Іскандер" та чим вони небезпечні. Зауважимо, що внаслідок удару по Києву є постраждалі та загиблі, тривога тривала понад 10 годин.

"Іскандер" – це балістична ракета малої дальності, розроблена в Росії. Основне призначення – знищення наземних цілей, таких як командні пункти, пускові установки ракет, аеродроми, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти. Наразі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер" Росія активно використовує для ударів по території України.

Порівняння ракет Іскандер та ATACMS
Порівняння ракет "Іскандер" та ATACMS

Є кілька типів таких ракет: балістичні "Іскандер", "Іскандер-М", "Іскандер-Е", крилаті "Іскандер-К". Найчастіше по Україні скеровують ракети "Іскандер-М" — балістичні та "Іскандер-К" — крилаті.

Характеристики "Іскандер-К"

  • Дальність дії: 500 км — 1500 км;
  • Бойова частина: 480 кг, звичайна або ядерна;
  • Швидкість польоту: до 900 км/год;
  • Висота польоту: до 7 км;
  • Система наведення: інерційна з коригуванням за допомогою ГЛОНАСС/GPS

Особливості:

  • Може запускатися з мобільних пускових установок, а також з кораблів і підводних човнів.
  • Складніша та дорожча, має меншу дальність дії, ніж "Іскандер-М".
Характеристика ракети Іскандер
Порівняння ракет "Іскандер"

Характеристики "Іскандер-М"

  • Дальність дії: 500 км — 700 км;
  • Бойова частина: 480 кг, звичайна або ядерна;
  • Швидкість польоту: до 7 500 км/год;
  • Висота польоту: до 60 км;
  • Система наведення: інерційна з коригуванням за допомогою ГЛОНАСС.
Характеристика Іскандер-М
Характеристика "Іскандер-М"

Особливості:

  • Може запускатися тільки з мобільних пускових установок.
  • Має більшу дальність дії, ніж "Іскандер-К".
  • Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі.

Додамо, що приблизна вартість однієї ракети "Іскандер" складає 3 млн доларів без уточнення типу. Її можуть збивати системи ППО Patriot та, можливо, FSAF SAMP/T, але їхня ефективність проти балістичних цілей обмежена.

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки гіперзвукова ракета "Кинджал" здатна долетіти до міст України.

Теги:
#Київ #Атака #Іскандер-М #Війна з РФ