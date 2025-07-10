Може збити лише Patriot? Що відомо про ракети "Іскандер", якими Росія атакує Україну

"Іскандер" досить важко збити

Під час масованої комбінованої атаки на Київ 10 липня Росія запустила балістичні ракети "Іскандер". Їх досить важко збити і сили ППО мають на це лише кілька хвилин.

"Телеграф" розповість, що відомо про "Іскандер" та чим вони небезпечні. Зауважимо, що внаслідок удару по Києву є постраждалі та загиблі, тривога тривала понад 10 годин.

"Іскандер" – це балістична ракета малої дальності, розроблена в Росії. Основне призначення – знищення наземних цілей, таких як командні пункти, пускові установки ракет, аеродроми, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти. Наразі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер" Росія активно використовує для ударів по території України.

Порівняння ракет "Іскандер" та ATACMS

Є кілька типів таких ракет: балістичні "Іскандер", "Іскандер-М", "Іскандер-Е", крилаті "Іскандер-К". Найчастіше по Україні скеровують ракети "Іскандер-М" — балістичні та "Іскандер-К" — крилаті.

Характеристики "Іскандер-К"

Дальність дії: 500 км — 1500 км;

Бойова частина: 480 кг, звичайна або ядерна;

Швидкість польоту: до 900 км/год;

Висота польоту: до 7 км;

Система наведення: інерційна з коригуванням за допомогою ГЛОНАСС/GPS

Особливості:

Може запускатися з мобільних пускових установок, а також з кораблів і підводних човнів.

Складніша та дорожча, має меншу дальність дії, ніж "Іскандер-М".

Порівняння ракет "Іскандер"

Характеристики "Іскандер-М"

Дальність дії: 500 км — 700 км;

Бойова частина: 480 кг, звичайна або ядерна;

Швидкість польоту: до 7 500 км/год;

Висота польоту: до 60 км;

Система наведення: інерційна з коригуванням за допомогою ГЛОНАСС.

Характеристика "Іскандер-М"

Особливості:

Може запускатися тільки з мобільних пускових установок.

Має більшу дальність дії, ніж "Іскандер-К".

Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі.

Додамо, що приблизна вартість однієї ракети "Іскандер" складає 3 млн доларів без уточнення типу. Її можуть збивати системи ППО Patriot та, можливо, FSAF SAMP/T, але їхня ефективність проти балістичних цілей обмежена.

Раніше "Телеграф" розповідав, за скільки гіперзвукова ракета "Кинджал" здатна долетіти до міст України.