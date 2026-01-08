Погода різко заморозить Дніпро: на місто обрушаться найсильніші холоди січня

Без снігу не обійдеться

У Дніпро йде короткочасне, але серйозне похолодання. Температура повітря найближчими днями може опускатися навіть нижче -10 градусів.

Що потрібно знати:

У Дніпро йдуть сильні морози

Похолодання, ймовірно, буде найсильнішим за січень

Похолодання супроводжують опади

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними фахівців сервісу meteofor, вже з 11 січня Дніпро можуть накрити морози. Похолодання, ймовірно, триватиме до 13 числа, а цей період стовпчики термометрів можуть бути лише на рівні -6-11 градусів. Можливі опади у вигляді снігу чи мокрого снігу.

Погода в Дніпрі

Аналогічної думки дотримуються синоптики з meteо.ua. Однак вони вважають, що похолодання може тривати з 11 до 15 січня. За прогнозом даного сайту, температура в ці дні може опускатися -5-13 градусів. Також можливі опади.

Погода в Дніпрі

Яка погода буде в Україні на початку року

Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

Віталій Постригань

