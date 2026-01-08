Погода різко заморозить Дніпро: на місто обрушаться найсильніші холоди січня
Без снігу не обійдеться
У Дніпро йде короткочасне, але серйозне похолодання. Температура повітря найближчими днями може опускатися навіть нижче -10 градусів.
Що потрібно знати:
- У Дніпро йдуть сильні морози
- Похолодання, ймовірно, буде найсильнішим за січень
- Похолодання супроводжують опади
Про це свідчать прогнози погоди.
Так, за даними фахівців сервісу meteofor, вже з 11 січня Дніпро можуть накрити морози. Похолодання, ймовірно, триватиме до 13 числа, а цей період стовпчики термометрів можуть бути лише на рівні -6-11 градусів. Можливі опади у вигляді снігу чи мокрого снігу.
Аналогічної думки дотримуються синоптики з meteо.ua. Однак вони вважають, що похолодання може тривати з 11 до 15 січня. За прогнозом даного сайту, температура в ці дні може опускатися -5-13 градусів. Також можливі опади.
Яка погода буде в Україні на початку року
Як розповів "Телеграфу" начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань теплу погоду в Україні на початку січня зумовив теплий циклон з центром над країнами Балтії. А вже наприкінці першої декади місяця, через надходження повітряних мас з півночі, темпера знову впаде.
"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.
