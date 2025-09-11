Виступи в Росії, критика Зеленського і скарги на "травлю": де зараз українець Мойсеєнко з дуету "Кролики"

Мойсеєнко був на похороні Ніни Матвієнко у 2023 році

Володимир Мойсеєнко — відомий український гуморист, який прославився як учасник дуету "Кролики" з Володимиром Данильцем. Раніше виступи коміків часто показували на українському телебаченні. Згодом артисти не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди.

Що відомо про Володимира Мойсеєнка

Мойсеєнко народився у 1963 році у селі Глебичево, що у Росії. Однак, коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у Київському училищі естрадно-циркового мистецтва.

У 1984-1987 роках Володимир працював в "Укрконцерті" та "Київконцерті". У цей період Мойсеєнко активно гастролював із Володимиром Данильцем по країнах СРСР. У 1987 році дует познайомився з режисером-постановником "Укрконцерту" Євгеном Перебийносом. У цей рік виник Маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець.

Данилець і Мойсеєнко, фото з інстаграм-сторінки дуету "Кроликів"

У 1991 році на телеекранах вийшов номер "Кролики прилетели", після якого Мойсеєнко і Данилець отримали велику популярність. Дует брав участь у різних гумористичних телепрограмах, зокрема у "Новини Іа-Іа" на "1+1" та "Прокидайся і співай" на "Інтері". У 1996 році гуморист отримав звання Заслуженого артиста України.

У дуеті з Данильцем Мойсеєнко часто виступав у гумористичній програмі "Криве дзеркало". Тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі.

Дует "Кроликів", фото з інстаграм-сторінки дуету "Кроликів"

Після початку збройної агресії на Донбасі дует "Кроликів" продовжив виступати у Росії. У 2015 році активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данильця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 2016 році з'явилась петиція про позбавлення Мойсеєнка і Данильця звання Народного артиста України.

Де зараз і чим займається

У 2019 році Мойсеєнко брав участь у так званому "Телемості між Росією і Україною "Треба поговорити"", який організував пропагандистський канал "Росія-1". За це він потрапив до бази "Миротворець". У своїх інтерв'ю "Кролики" повторювали тези російської пропаганди про "братовбивчу війну" та скаржилися, що не можуть виступати в Україні через "травлю", влаштовану продажними ЗМІ. Також вони казали, що більше вдячні Москві, ніж Україні.

"Кролики" поширювали тези російської пропаганди, фото з інстаграм-сторінки дуету "Кроликів"

На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилось до них після неправильного монтажу у програмі "Новорічний парад зірок". Там показали, що вони аплодують російським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було. Про це коміки розповідали у 2022 році.

Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо. І ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни-агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з "коктейлями Молотова" і не пускали їх. Дует "Кролики"

Також дует коментував те, що Володимир Зеленський став президентом. Гумористи казали, що їм "було боляче" від цього.

Він завжди виступав за щастя та радість, критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче. Не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Дует "Кролики"

Актор Віктор Андрієнко розповідав у 2022 році, що Мойсеєнко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах.

Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Вони тут, я це 100% говорю, бо я знаю. Ба більше, здається, моя дружина бачила їх… Десь був якийсь благодійний вечір, збирали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець – 100% тут, я знаю", – запевнив Андрієнко. Віктор Андрієнко

У 2022 році "Кролики" були в Україні, фото: facebook.com/AlexandrActor

У 2023 році концерти "Кроликів" скасували у США і Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвієнко.

"Кролики" були на похороні Матвієнко, фото "Музвару"

Зараз достеменно невідомо, де перебувають "Кролики", адже вони нічого не поширюють у соцмережах. У 2025 році гумористи давали концерти в Ізраїлі.

Афіша концертів "Кроликів" в Ізраїлі, скриншот з мережі

