Сан-Франциско у темряві: місто накрив блекаут, що там зараз відбувається (фото, відео)

Частині людей вже відновили подачу електроенергії

В американському місті Сан-Франциско стався блекаут 21 грудня. Без світла залишилося близько 130 тисяч домогосподарств, відключення також зачепили бізнес-центри та критичну інфраструктуру.

Що потрібно знати:

Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії у місті

У місті значний збій у роботі громадського транспорту

Причина, щонайменше, частини відключень — пожежа на підстанції PG&E

Про це повідомляє NBC News. За даними енергетиків, знеструмлення охопило значну частину північних районів міста — від Річмонда та Пресидіо до кварталів поблизу парку Золоті Ворота.

Зазначається, що Блекаут торкнувся приблизно третини клієнтів компанії в межах Сан-Франциско.

"Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії в місті. Повідомляється про масове закриття ресторанів і магазинів, відключення вуличних ліхтарів та різдвяної ілюмінації", — йдеться у матеріалі.

Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомив про "значні збої в роботі громадського транспорту" по всьому місту та закликав мешканців уникати поїздок без нагальної потреби.

Щонайменше частина відключень електроенергії була викликана пожежею, яка спалахнула на підстанції PG&E на перетині 8-ї та Мішн-стріт, повідомили представники пожежної служби.

Поки що залишається невідомим, чи буде електропостачання відновлено до кінця дня.

