Сан-Франциско у темряві: місто накрив блекаут, що там зараз відбувається (фото, відео)
Частині людей вже відновили подачу електроенергії
В американському місті Сан-Франциско стався блекаут 21 грудня. Без світла залишилося близько 130 тисяч домогосподарств, відключення також зачепили бізнес-центри та критичну інфраструктуру.
Що потрібно знати:
- Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії у місті
- У місті значний збій у роботі громадського транспорту
- Причина, щонайменше, частини відключень — пожежа на підстанції PG&E
Про це повідомляє NBC News. За даними енергетиків, знеструмлення охопило значну частину північних районів міста — від Річмонда та Пресидіо до кварталів поблизу парку Золоті Ворота.
Зазначається, що Блекаут торкнувся приблизно третини клієнтів компанії в межах Сан-Франциско.
"Відключення електроенергії стосується приблизно третини клієнтів комунальної компанії в місті. Повідомляється про масове закриття ресторанів і магазинів, відключення вуличних ліхтарів та різдвяної ілюмінації", — йдеться у матеріалі.
Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско повідомив про "значні збої в роботі громадського транспорту" по всьому місту та закликав мешканців уникати поїздок без нагальної потреби.
Щонайменше частина відключень електроенергії була викликана пожежею, яка спалахнула на підстанції PG&E на перетині 8-ї та Мішн-стріт, повідомили представники пожежної служби.
Поки що залишається невідомим, чи буде електропостачання відновлено до кінця дня.
