Де в Україні може повторитися одеський блекаут: нардеп дав відповідь

Одеський сценарій може повторитися по всій Україні

Нещодавні масовані удари по Одещині залишили регіон без світла на кілька діб. Подібний блекаут може статися не лише у столиці, а й у будь-якому великому місті країни. Але не все так погано.

Що треба знати:

Жодне місто не застраховане від тотальних відключень

Відбити масовані атаки практично неможливо фізично

Навіть країни НАТО не відіб'ють такі атаки

Про це народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів "Телеграфу" у матеріалі: "Атомники витягнуть 60% споживання: депутат про реальний стан енергосистеми, графіки та зиму".

Парламентарій не став виділяти конкретні проблемні регіони. Ситуація в енергетиці змінюється дуже швидко – те, що актуально сьогодні, може кардинально змінитися за добу-два.

Абсолютно будь-яке українське місто сьогодні під ризиком, якщо атака буде такої інтенсивності, зазначив народний депутат.

Він пояснив, що вирішальним є не лише кількість ракет і дронів, а й те, що їх можуть спрямувати на один регіон протягом кількох годин або однієї ночі. За таких умов навіть країни НАТО не змогли б повністю відбити атаку.

Як приклад, Нагорняк нагадав, що днями росіяни масовано атакували Одещину. Вони направили туди таку кількість повітряних цілей, яку не направляли у 2022 році за тиждень по всій Україні.

Ворог бив по генерації та підстанціях "Укренерго". Під удар потрапили навіть об'єкти, захищені спорудами другого рівня. Атакували підстанції Гусатове, Аджалик та Новоодеську.

При цьому нардеп підкреслив, що наслідки атаки не є критичними.

Завдали клопоту, але він поправний. Його можна поступово відновлювати, зазначив Нагорняк.

За його словами, для відновлення потрібні людські ресурси, обладнання та матеріали. Енергетики вже працюють над ремонтом пошкоджених об’єктів, а електропостачання в Одеському регіоні поступово відновлюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з транспортом у Києві, якщо станеться блекаут. Про це розповів ексміністр.