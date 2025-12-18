-10°C і блекаут на добу? Експерт пояснив, що насправді чекає українців

Енергосистема працює в аномальному режимі

При сильних морозах відключення можуть тривати майже всю добу, вважає частина експертів. Називають навіть граничну температуру у -10°C. Та інші фахівці з ними не згодні. Цей прогноз не реалістичний, а "тицяння пальцем у небо", вважає український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар.

Що потрібно знати:

Називати конкретну кількість годин відключень — спроба хайпу, а не прогноз

Відключення можуть тривати і добу, якщо буде аварія

При сильних морозах тривалість часу без світла можуть бути довшою

Навіть за покращення ситуації зі світлом рівномірних графіків не буде

У інтерв'ю "Телеграфу" він зазначив, що точну кількість годин без світла порахувати неможливо. "Може бути й 24, якщо станеться аварія. Енергетичні системи зараз працюють хоч і у функціональному, але аномальному режимі. Десь виникають перевантаження", — зазначив Гончар. А називати конкретну кількість годин — спроба зірвати хайп.

Енергетичний експерт повідомив, що при морозах дійсно знадобляться триваліші періоди відключень, але вони будуть нерівномірними навіть якщо покращиться ситуація із заживленням електроенергією.

Українські оператори систем розподілу та енергосистеми загалом готувались до ситуації.

Влітку проводилися різні сценарні моделювання, опрацьовувалися алгоритми дій у різних обставинах. Але це не означає, що треба все вивалювати у відкритий ефір, щоб підказати ворогу, куди бити. Михайло Гончар, український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин

Зазначимо — під загрозою всі регіони України. Жодна область не встоїть перед масованою атакою, так як це сталось в Одеській області. В деяких містах ситуація надкритична, зокрема в Арцизі.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк пояснював "Телеграфу", що понад половину генерації зараз в Україні забезпечують атомні станції. Ситуація важча на Лівобережжі, ця частина країни наразі споживає більше електроенергії, ані виробляє.