Сан-Франциско во тьме: город накрыл блэкаут, что там сейчас происходит (фото, видео)

В американском городе Сан-Франциско произошел блэкаут 21 декабря. Без света остались около 130 тысяч домохозяйств, отключения также задели бизнес-центры и критическую инфраструктуру.

Что нужно знать:

Отключение электроэнергии касается примерно трети клиентов коммунальной компании в городе

В городе значительный сбой в работе общественного транспорта

Причина по меньшей мере части отключений — пожар на подстанции PG&E

Об этом сообщает NBC News. Согласно данным энергетиков, обесточивание охватило значительную часть северных районов города — от Ричмонда и Пресидио до кварталов вблизи парка Золотые Ворота.

Отмечается, что блэкаут коснулся приблизительно трети клиентов компании в пределах Сан-Франциско.

"Отключение электроэнергии касается примерно трети клиентов коммунальной компании в городе. Сообщается о массовом закрытии ресторанов и магазинов, отключение уличных фонарей и рождественской иллюминации", — говорится в материале.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско сообщил о "значительных сбоях в работе общественного транспорта" по всему городу и призвал жителей избегать поездок без крайней необходимости.

По меньшей мере часть отключений электроэнергии была вызвана пожаром, вспыхнувшим на подстанции PG&E на пересечении 8-й и Мишн-стрит, сообщили представители пожарной службы.

Пока остается неизвестным, будет ли электроснабжение восстановлено к концу дня.

