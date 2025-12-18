Світло обіцяють ближче до Нового року. Як Арциз на Одещині переживає серйозний блекаут (фото, відео)
-
-
Ремонтні роботи тривають цілодобово
На Одещині триває блекаут після масованої атаки на енергетичну систему. У місті Арциз електроенергії може бути не до 26 грудня, тобто ще більше тижня.
Що потрібно знати:
- Частину адрес планують підключити раніше – з 21 грудня
- Енергетикам вдалося повернути світло майже 583,7 тис. сімей, без електропостачання залишаються близько 32,9 тис. будинків
- В Арцизі працюють пункти обігріву, підзарядки та незламності, а також польові кухні з гарячою їжею.
Інформація про це була опублікована на сайті ДТЕК. Через перевірку поточних відключень на адресу можна побачити, що низка вулиць буде без електроенергії до 26 грудня.
На деякі адреси обіцяють повернути світло 21 грудня.
Енергетикам вже вдалося повернути світло майже для 583 700 сімей після масованого обстрілу. Без електропостачання залишаються 32,9 тисячі будинків.
"Енергетики використовують усю потужність, яка входить в область, щоб дати світло хоча б на кілька годин. Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні та потребують часу. Енергетики працюють без відпочинку, щоб стабілізувати ситуацію та повернути електрику у кожну родину", — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Як живе Арциз у блекаут
Попри складну ситуацію, городяни знаходять способи впоратися з блекаутом. Люди збираються у міській бібліотеці та проводять час під чудову музику.
У місті працюють пункти обігріву, підзарядки та незламності. У цих місцях кожен може зігрітися, зарядити пристрої та отримати необхідну підтримку.
Також в обідній та вечірній час працюватимуть пункти польової кухні, де можна отримати гарячі обіди або самостійно приготувати їжу із власних продуктів.
Робота транспорту
Відсутність електроенергії також вплинула на роботу громадського транспорту в Арцизі. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, роботу трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинено.
Для забезпечення повідомлення організували рух соціальних автобусів:
- за маршрутом трамвая №1 – від Залізничного вокзалу до вул. 28-ї Бригади (інтервал 30-40 хв);
- за маршрутом трамвая №5 — від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар, інтервал близько години);
- за маршрутом трамваїв №17, №18 на ділянці "11 ст. Великого Фонтану – 16 ст. Великого Фонтану" з інтервалом руху до 60 хв.
Це перелік автобусних маршрутів, що дублюють рух трамваїв та тролейбусів.
Причина блекауту в Одеській області
У ніч проти суботи, 13 грудня, ворог атакував Одесу та Одеську область. Це був один із наймасштабніших обстрілів з початку повномасштабної війни. Ворог прицільно бив ракетами та дронами з енергетичної інфраструктури.
"Внаслідок ударів виникли спалахи, пошкоджено адміністративні будівлі та об’єкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", — говорив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Постраждали чотири особи. Рятувальники всю ніч гасили пожежі, які виникли внаслідок російської атаки.
Мер Арциза Сергій Парпуланський попереджав, що електроенергії у місті може бути протягом тижня.
