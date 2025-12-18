Світло обіцяють ближче до Нового року. Як Арциз на Одещині переживає серйозний блекаут (фото, відео)

Ремонтні роботи тривають цілодобово

На Одещині триває блекаут після масованої атаки на енергетичну систему. У місті Арциз електроенергії може бути не до 26 грудня, тобто ще більше тижня.

Що потрібно знати:

Частину адрес планують підключити раніше – з 21 грудня

Енергетикам вдалося повернути світло майже 583,7 тис. сімей, без електропостачання залишаються близько 32,9 тис. будинків

В Арцизі працюють пункти обігріву, підзарядки та незламності, а також польові кухні з гарячою їжею.

Інформація про це була опублікована на сайті ДТЕК. Через перевірку поточних відключень на адресу можна побачити, що низка вулиць буде без електроенергії до 26 грудня.

Відключення світла в Арцизі

Відключення світла в Арцизі

На деякі адреси обіцяють повернути світло 21 грудня.

Відключення світла в Арцизі

Енергетикам вже вдалося повернути світло майже для 583 700 сімей після масованого обстрілу. Без електропостачання залишаються 32,9 тисячі будинків.

"Енергетики використовують усю потужність, яка входить в область, щоб дати світло хоча б на кілька годин. Ремонтні роботи тривають цілодобово, але вони складні та потребують часу. Енергетики працюють без відпочинку, щоб стабілізувати ситуацію та повернути електрику у кожну родину", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Арциз на карті

Як живе Арциз у блекаут

Попри складну ситуацію, городяни знаходять способи впоратися з блекаутом. Люди збираються у міській бібліотеці та проводять час під чудову музику.

У місті працюють пункти обігріву, підзарядки та незламності. У цих місцях кожен може зігрітися, зарядити пристрої та отримати необхідну підтримку.

Пункт незламності в Арцизі

Пункт незламності в Арцизі

Пункт незламності в Арцизі

Пункт незламності в Арцизі

Також в обідній та вечірній час працюватимуть пункти польової кухні, де можна отримати гарячі обіди або самостійно приготувати їжу із власних продуктів.

Робота транспорту

Відсутність електроенергії також вплинула на роботу громадського транспорту в Арцизі. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції міста, роботу трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинено.

Для забезпечення повідомлення організували рух соціальних автобусів:

за маршрутом трамвая №1 – від Залізничного вокзалу до вул. 28-ї Бригади (інтервал 30-40 хв);

за маршрутом трамвая №5 — від Залізничного вокзалу до Аркадії (через Французький бульвар, інтервал близько години);

за маршрутом трамваїв №17, №18 на ділянці "11 ст. Великого Фонтану – 16 ст. Великого Фонтану" з інтервалом руху до 60 хв.

Робота транспорту в Арцизі

Це перелік автобусних маршрутів, що дублюють рух трамваїв та тролейбусів.

Не пропустіть: Не вірте щодо 22 годин без світла: експерт розповів, що буде з графіками взимку

Причина блекауту в Одеській області

У ніч проти суботи, 13 грудня, ворог атакував Одесу та Одеську область. Це був один із наймасштабніших обстрілів з початку повномасштабної війни. Ворог прицільно бив ракетами та дронами з енергетичної інфраструктури.

"Внаслідок ударів виникли спалахи, пошкоджено адміністративні будівлі та об’єкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", — говорив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постраждали чотири особи. Рятувальники всю ніч гасили пожежі, які виникли внаслідок російської атаки.

Мер Арциза Сергій Парпуланський попереджав, що електроенергії у місті може бути протягом тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт розповів, чи правда, що поки що Одеса без електрики ця електроенергія дістається Києву, Львову та іншим містам.