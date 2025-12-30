"Дональд, вони вдарили прямо по моїй халупі". Українці наклепали мемів про "атаку" на резиденцію Путіна
Згадали навіть "хлопчика в трусиках"
Загадкова атака безпілотників на резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї, що в Новгородській області надихнула українців на створення мемів. Цікаво, що попри повідомлення росіян про удар, місцеві нібито нічого не чули, навіть роботи ППО.
"Телеграф" зібрав найсмішніші меми про "удар" по резиденції Путіна. Зауважимо, що основною темою для жартів стали розмова голови Кремля з президентом США Дональдом Трампом.
На думку українців, першим ділом під час розмови Путін "скаржився" Трампу, що безпілотники "нахабно атакували мою халупу". Реакція американського президента не забарилась, він "був" дуже занепокоєний та шокований.
Окремою темою для жартів стала й зустріч Трампа та президента України Володимира Зеленського, яка відбулась напередодні "атаки":
- Українська делегація у гостях у Трампа: кажуть сьогодні нас Трамп пригощатиме чоколядним тортом імені себе. Тому пропоную на честь цієї події … вдарити по Валдаю роєм дронів.
Були й меми про реакцію росіян на атаку резиденції. Вони "скиглили", що у бункері сидить не тільки Путін, а й "хлопчик в трусиках". Додамо, що цей хлопчик фактично символ російської пропаганди. Адже у 2014 році росЗМІ активно поширювали байку, що нібито українські військові "розіп'яли" трирічного хлопчика в спідньому.
