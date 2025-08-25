Трамп має проблеми зі здоров’ям: нові знімки президента США переполошили мережу (фото)

У американського президента посиніла рука

Зі здоров’ям у президента США Дональда Трампа не все гаразд. А чергове тому підтвердження потрапило на камери журналістів.

Під час розмови з журналістами у Білому домі 25 серпня до об'єктива потрапила його права рука, на якій можна було помітити велику пляму темно-синього кольору. Кадрами поділився телеграм-канал "Тарас Григорович повідомляє ".

У підписі до знімків зазначалося, що Трамп її постійно намагається заховати чи прикрити іншою рукою.

У Трампа синя рука

Проблеми можуть бути пов’язані з венозною недостатністю

Цікаво й те, що сам Трамп розуміє, як це виглядає, а тому намагався це приховати за допомогою фарби.

Ушкодження намагаються приховати

Як відомо, схожі синці у Трампа вперше помітили одразу після його вступу на посаду президента США. Однак тоді його прихильники намагалися пояснити це ушкодженням м’яких тканин унаслідок частих потисків рук.

Втім, у липні у Білому домі поінформували, що такі плями є наслідком венозної недостатності. Це хвороба, яка дуже типова для людей віком 70 років. Вона виникає, коли вени більше не можуть ефективно повертати кров у серце, що призводить до її накопичення у кінцівках.

Спікер Білого дому Керолайн Левітт додала, що Трамп не має артеріальних хвороб або тромбозу вен. Його лікар додав, що синці відповідають пошкодженням м’яких тканин через рукостискання у людини з венозною недостатністю.

Варто зазначити, що у квітні особистий лікар Трампа говорив, що жодних проблем зі здоров’ям у президента США немає і він повністю підходить для виконання обов’язків.