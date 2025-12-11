Здоров'я Трампа знову не в порядку? Речниця Білого дому пояснила, звідки у президента синці

На руках очільника Білого дому знову з'явились синці

Президент США Дональд Трамп знову дав підстави для хвилювання про стан його здоров'я. Він був помічений з підозрілим пластирем на зовнішній стороні долоні, що було миттєво розцінене, як тривожний знак.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відповіла на питання журналістів на пресбрифінгу у четвер, 11 грудня. Одне з них стосувалось самопочуття президента США Дональда Трампа.

Що зі здоров'ям президента Трампа

Так, на запитання щодо пов'язки, що була помічена на руці Трампа, речниця президента США Керолайн Левітт заявила, що це результат "постійних рукостискань", що є звичайним для діяльності президента.

На руках Дональда Трампа помітили медичний пластир

"Щодо пластирів на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент, буквально, постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал. Він щодня зустрічається з такою кількістю людей, що будь-хто з вас не може собі уявити", — зазначила Левітт.

Вона вказала ще одну причину наявності синців на руках Трампа. За її словами, щоденний режим вживання аспірину Трампом може також сприяти появі таких синців.

Керолайн Левітт

