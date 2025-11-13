Українські фірми допомогли Ірану створювати дрони: США ввели жорсткі санкції

Санкційний список включає фірми з 8 країн, які постачали від обладнання для двигунів до компонентів для ракетного палива.

США запровадили санкції проти українських компаній за допомогу Ірану у виробництві ракет і дронів. Загалом санкції введені проти 32 осіб та компаній з 8 країн.

Згідно з повідомленням Міністерства фінансів США, під санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) потрапили дві українські компанії — GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC. За даними США, вони виступали посередниками у постачанні Ірану аерокосмічних матеріалів для державної компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA), яка виробляє іранські військові літаки та безпілотники серії Ababil.

Іранський безпілотник Ababil-3

Про які технології йдеться

За даними США, іранський посередник Бахрам Табібі використовував українські фірми для обходу міжнародних обмежень та закупівлі обладнання на користь HESA. Серед товарів — індикатори положення та магнітометри.

До санкцій також потрапили іранські громадяни Батул Шафієй та Саїд Пахлавані Неджад, які, за твердженням Вашингтона, допомагали організовувати фінансові перекази і постачання з України до Ірану. Останній "сприяв продажу HESA компонентів генератора змінного струму, двигунів, індикаторів положення, датчиків та іншого обладнання".

На що вплинуть санкції

Нові обмеження передбачають блокування всіх активів визначених компаній і осіб на території США, а також заборону американським громадянам і компаніям вести з ними будь-які операції. Мінфін США підкреслив, що крок спрямований на "порушення глобальних мереж постачання", які забезпечують Іран матеріалами для виробництва твердопаливних ракетних двигунів та безпілотних апаратів.

Проти кого ще ввели обмеження

Компанії з Німеччини, ОАЕ, Індії, Туреччини отримали санкції за постачання компонентів для ракетного палива. Декілька турецьких компаній також були задіяні у фінансових операціях на користь іранських постачальників двигунів для БПЛА. Компанії з Китаю заскочили на постачанні хімічних компонентів і технологій подвійного призначення для ракет і безпілотників, гонконзькі компанії здійснювали фінансове посередництво в схемах постачання двигунів для Shahed-131/136. Також чисельні іранські компанії брали участь в розробці зброї для Ірану.

Зазначимо, Росія використовує іранські технології для вдосконалення та копіюванні. Зокрема "шахеди" стали основою для російського дрона "Герань". У 2024 році повідомлялось, що Іран може передати Росії нові ракетні технології, для зброї що б'є до 700 км. Серед можливих варіантів називали й тактичні ракети малої дальності Ababil.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські інженери продовжують модернізовувати іранські "шахеди". Зокрема, в листопаді зробили їх стійкішими до засобів РЕБ.