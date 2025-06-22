США вдарили по Ірану. Все про атаку на ядерні об’єкти, реакції та відео

Трамп наголосив, що на об’єкт у Фордо було скинуто "повний комплект бомб"

Сполучені Штати Америки в ніч на 22 червня приєдналися до операції Ізраїлю з бомбардування ядерних об’єктів Ірану, завдавши ударів по трьом з них. Всі вони внаслідок атаки були знищені.

Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соціальній мережі Truth Social. Операцію він назвав "видатним військовим успіхом" і привітав американських військових.

"Ми завершили нашу винятково успішну атаку на три ядерні об’єкти в Ірані — Фордо, Натанз та Ісфахан. Усі літаки залишили повітряний простір Ірану", — написав Трамп.

Деталі атаки

Президент Штатів наголосив, що на об’єкт у Фордо було скинуто "повний комплект бомб", а літаки повернулися на базу. Пізніше Трамп пригрозив, що на будь-яку відплату з боку Ірану за дії США буде застосована набагато більша сила, ніж цієї ночі.

У коментарі виданню Reuters американський чиновник сказав, що в атаці брали участь бомбардувальники B-2. Тим часом за даними Fox News, бомбардувальники скинули 6 бомб для знищення бункерів — кожна з яких важить 15 тонн.

"Вітання нашим великим американським воїнам. У світі немає іншої армії, здатної на таке. Зараз — час для миру", — коментує Трамп.

Варто відзначити, що Фордо є іранським заводом зі збагачення урану, що розташований на глибині 80-90 метрів під скельними породами. Він розташований за 150 км від столиці — Тегерана.

Карта комплексу Фордо/ВПС

У районі Натанз розташований ще один завод зі збагачення урану, який є найважливішим елементом іранської ядерної програми. Також там розташована військова частина.

Карта основних ядерних об’єктів Ірану/ВПС

Реакція Ізраїлю

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху висловив подяку Дональду Трампу за рішення завдати удару по ядерним об’єктам Ірану. Про це стало відомо з його відеозвернення.

"Вітаю, президент Трамп. Ваше сміливе рішення націлити на ядерні об’єкти Ірану грізну і праведну міць Сполучених Штатів змінить історію", — сказав Нетаньяху.

Він додав, що ізраїльська армія здійснила в ході операції "дивовижні речі", але дії Штатів проти ядерних об’єктів Ірану порівняно з цим були "неперевершеними".

"Вони зробили те, що не змогла зробити жодна інша країна на землі. Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", — заявив прем’єр-міністр.

Реакція Ірану

Іранські чиновники підтверджують бомбардування ядерних об’єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані, повідомляє ізраїльський портал Ynet. Прессекретар штабу з управління кризовими ситуаціями в іранській провінції Кум підтвердив, що ядерний об’єкт у Фордо був атакований.

"Кілька годин тому після активації системи протиповітряної оборони Кума та ідентифікації ворожих цілей частина території ядерного об’єкта у Фордо зазнала нападу з боку супротивника", — заявив він.

Тим часом офіційні особи в провінції Ісфахан повідомили, що "ядерні об’єкти в Ісфахані та Натанзі зазнали нападу противника".

Реакція ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш негативно висловився про операцію США проти ядерних об’єктів Ізраїлю. Відповідний пост він опублікував на своїй станиці у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Він висловив серйозне занепокоєння у зв’язку з можливими наслідками цих дій для регіональної та глобальної стабільності.

"Існує зростання ризику того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю — з катастрофічними наслідками для цивільного населення, регіону та світу", — пише Гутерріш.

Своєю чергою він закликає сторони повернутися до діалогу та дипломатичних засобів вирішення спорів. Крім того, генсек ООН вказав на важливість дотримання міжнародного права та захисту цивільного населення у будь-яких конфліктах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ізраїль у ніч на 13 червня завдав авіаційних ударів по Ірану. Було атаковано об'єкти ядерної програми Ірану та військові бази, ліквідовано начальника Генштабу Збройних сил Ірану та ще кількох високопоставлених військових.