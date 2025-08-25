Союз безглуздий: в Ірані голосно звинуватили Росію

У Тегерані зростає розчарування "союзником"

В Ірані засумнівалися у необхідності союзу з Росією. Там кажуть, що під час 12-денної війни у червні 2025 року Москва не лише нічим не допомогла Тегерану, а ще й надавала розвіддані Ізраїлю.

Про це розповів член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр в ефірі місцевого каналу Seenergyir. Його слова цитує Al-Arabiya.

"Росія надала Ізраїлю інформацію про розташування систем протиповітряної оборони в Ірані" Сейєд Мохаммад Садр

За його словами, союз Тегерана та Москви безглуздий, оскільки росіяни обмежилися словесною підтримкою, але не допомогли Ірану зброєю. Чиновник також зазначив, що Кремль продав Туреччині свої передові системи ППО С-400, попри те, що країна є членом НАТО.

Туреччина є членом НАТО. Що таке НАТО? Воно проти Росії. Росія погодилася продати Туреччину С-400. Це зовсім не про стратегічне партнерство, про яке ми довго говорили Сейєд Мохаммад Садр

Він додав, що Тегерану треба продовжувати будувати відносини з Москвою, але вони мають бути "дорослими" і без зайвої довіри.

Варто зазначити, що 17 січня в Москві було підписано договір про стратегічне співробітництво між Росією та Іраном. Однак експерти тоді зазначали, що він не передбачає взаємної оборони, як це прописано в аналогічному договорі з КНДР.

Як повідомлялося раніше, війна між Ізраїлем та Іраном тривала з 13 по 24 червня 2025 року і закінчилася тим, що США завдали кілька ударів по іранським ядерним об’єктам. Зрештою всі сторони заявили про "перемогу", після чого було припинено вогонь.