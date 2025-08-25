Союз безглуздий: в Ірані голосно звинуватили Росію
У Тегерані зростає розчарування "союзником"
В Ірані засумнівалися у необхідності союзу з Росією. Там кажуть, що під час 12-денної війни у червні 2025 року Москва не лише нічим не допомогла Тегерану, а ще й надавала розвіддані Ізраїлю.
Про це розповів член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр в ефірі місцевого каналу Seenergyir. Його слова цитує Al-Arabiya.
"Росія надала Ізраїлю інформацію про розташування систем протиповітряної оборони в Ірані"
За його словами, союз Тегерана та Москви безглуздий, оскільки росіяни обмежилися словесною підтримкою, але не допомогли Ірану зброєю. Чиновник також зазначив, що Кремль продав Туреччині свої передові системи ППО С-400, попри те, що країна є членом НАТО.
Туреччина є членом НАТО. Що таке НАТО? Воно проти Росії. Росія погодилася продати Туреччину С-400. Це зовсім не про стратегічне партнерство, про яке ми довго говорили
Він додав, що Тегерану треба продовжувати будувати відносини з Москвою, але вони мають бути "дорослими" і без зайвої довіри.
Варто зазначити, що 17 січня в Москві було підписано договір про стратегічне співробітництво між Росією та Іраном. Однак експерти тоді зазначали, що він не передбачає взаємної оборони, як це прописано в аналогічному договорі з КНДР.
Як повідомлялося раніше, війна між Ізраїлем та Іраном тривала з 13 по 24 червня 2025 року і закінчилася тим, що США завдали кілька ударів по іранським ядерним об’єктам. Зрештою всі сторони заявили про "перемогу", після чого було припинено вогонь.