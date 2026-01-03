Кошмар Кремля у Венесуелі: чи залишить арешт Мадуро Путіна без грошей на війну

Операція у Каракасі: чому американські спецназівці вивезли Мадуро з країни та що чекає на венесуельський режим

Операція США у Венесуелі може вдарити по позиціях Росії на світовому нафтовому ринку. Якщо в країні зміниться влада і повернеться демократичний режим, західні компанії отримають доступ до найбільших запасів нафти у світі.

Це створить це альтернативу російській нафті та позбавить хазяїна Кремля значної частини доходів для війни проти України. Як операція вплине на геополітичний розклад сил і чому Путін не зможе врятувати свого союзника, з'ясовували журналісти "Телеграфу".

Путін залишив Мадуро напризволяще? Чи прийде Кремль на допомогу

У ніч на 3 січня 2026 року в столиці Венесуели Каракасі пролунала серія потужних вибухів. Американські спецназівці з елітного підрозділу "Дельта" провели блискавичну операцію і захопили президента Ніколаса Мадуро разом із його дружиною. Очільника країни вивезли з Венесуели для притягнення до кримінальної відповідальності в США за звинуваченнями у наркотероризмі та інших злочинах.

Мадуро та Путін, фото Getty Images

Попри те, що Венесуела роками вважалася надійним союзником Росії в Латинській Америці, Москва не зможе надати реальної військової підтримки захопленому режиму Мадуро. Так вважає Іван Фечко, експерт Програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Іван Фечко

"У військовому сенсі він (Путін — Ред.) не прибіжить, навіть попри ув'язнення Мадуро спецсилами Сполучених Штатів", – пояснює він у коментарі "Телеграфу".

За словами експерта, Росія зараз не має ані ресурсів, ані логістичних можливостей для перемоги у втриманні Венесуели. "Особливо в умовах повномасштабної війни проти України, коли і так всі свої сили вона витрачає", – зазначає Фечко.

Величезна географічна відстань між Росією та Венесуелою робить будь-яку допомогу практично неможливою. "В умовах санкцій навіть відправити один літак, як це було прецедент декілька місяців назад, їм потрібно мінімум два дні на переліт, уникаючи всі ті країни, де виникають всі заборони", – додає аналітик.

Залишаться осторонь. Чому міжнародні організації не втрутяться

"Враховуючи масштаб, якщо зараз Венесуела буде чинити по суті протистояння з армією США, то Росія не зможе надати потрібний рівень допомоги", — каже експерт.

Максимум, на що здатна Москва, – це політичні заяви про порушення суверенітету. МЗС Росії вже засудило дії США та висловило солідарність з венесуельським режимом. "Також можлива активізація інформаційних кампаній через проросійські пропагандистські ресурси, зокрема Russia Today, яка дуже активно працює в Латинській Америці", – говорить Фечко.

За ініціативою Росії або за підтримки Китаю може бути скликано позачергову сесію Радбезу ООН. "Але враховуючи, що в США є право вето, очевидно, що жодних декларацій, жодних рішень там прийнято не буде", – резюмує експерт.

"Можуть висловлюватися певні заяви про глибоку стурбованість, заклик до деескалації, до поваги до міжнародного права, але знову ж таки ООН в даній ситуації буде, як і в попередніх міжнародних конфліктах, скоріше, майданчиком для політичної декларації різних сторін, а не для реальних дій, які можуть якось вплинути на ситуацію", – підсумовує аналітик.

Нафта, безпека та рейтинги: що насправді хоче отримати Трамп від операції

Видобуток нафти.

Мета американської операції у Венесуелі має кілька векторів, і найважливіший з них – економічний.

"Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, які оцінюються понад 300 млрд барелів. Зрозуміло, що доступ до них є важливим, тим паче, що Венесуела знаходиться у західній півкулі", – пояснює Іван Фечко.

За словами експерта, зараз йдеться не про пряме захоплення ресурсів. "Скоріше про контроль над ними, про допуск до венесуельської нафти американських компаній і натомість усунення від неї тих антиамериканських режимів, які раніше доступ до неї мали. Наприклад, того ж Китаю, який в основному і експортував венесуельську нафту", – каже Фечко.

Росії зміна влади у Венесуелі вдарить по кишені

Зміна влади у Венесуелі в довгостроковій перспективі може суттєво змінити світовий енергетичний ринок. "Якщо Венесуела як великий гравець повернеться на нафтовий ринок, це означатиме падіння цін на нафту загалом по світі. Це в тому числі ударить по позиціях Росії, яка традиційно продає нафту і використовує її для своїх військових цілей", – наголошує експерт.

Другий важливий момент – безпековий та геополітичний. "Венесуела зараз є одним із антиамериканських режимів. З одного боку це вузол наркоторгівлі. У країні присутні відомі картелі, такі як Картель Сонця, Тренді Арагуас і інші злочинні організації", – розповідає Фечко.

Ці угруповання дестабілізують ситуацію як у західній півкулі, а також проникають до США, поширюючи наркоторгівлю. "В геополітичному плані Венесуела дійсно співпрацює з антиамериканськими режимами, в першу чергу з Іраном, з Китаєм, з Росією", – додає аналітик.

"Тому повернення демократичної влади може розглядатися як крок до стабілізації ситуації, до повернення союзного партнерського режиму, як це було до Уго Чавеса в XX столітті, коли Венесуела була тісно пов'язана із Сполученими Штатами", – пояснює експерт.

Політичний момент теж присутній

Є й внутрішньополітичний фактор. "Трамп намагається зараз продемонструвати силу, швидке рішення, в тому числі і для внутрішньої аудиторії, напередодні проміжних виборів в США, на фоні поступового падіння свого рейтингу", – говорить Фечко.

"Для нього ця маленька, невелика та переможна війна може повернути втрачені позиції, рейтинги. Особливо це може мобілізувати електорат серед латиносів, яких проживає на території Сполучених Штатів з правом голосу близько 30 млн", – додає експерт.

Звинувачення у наркотероризмі і не тільки. Що загрожує полоненому Мадуро

Ніколас Мадуро. Фото - Getty Images

Ніколаса Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес звинуватять у низці тяжких злочинів, вважає експерт

"Серед них буде звинувачення у змові з метою наркотероризму. Зокрема, що він є очільником таких злочинних організацій, як Тренді Арагуас, Картель Сонця", – розповідає Іван Фечко.

Також до списку входять звинувачення у змові з допомогою з метою ввезення наркотиків в США, володінні зброєю, кулеметами, вибуховими пристроями, а також змові з метою володіння кулеметами та вибуховими пристроями проти США.

"Мадуро загалом не визнаний в Сполучених Штатах як законний президент Венесуели, тому його і було арештовано спецпідрозділами, які відповідають за боротьбу проти наркотиків", – пояснює експерт.

За словами Фечка, його заарештували не як міжнародного лідера, а "як нелегітимного керівника і лідера злочинних організацій".

Паралельно проти Мадуро є справи в міжнародному суді ООН у зв'язку з тим, що він систематично порушував права людей на своїй території.

Символ режиму вивезли: чому Мадуро не залишили у Венесуелі

Вивезення Мадуро з країни має чітку стратегічну мету.

"Його вивезення пов'язано з тим, аби дати змогу транзиту влади в країні, тому що його перебування при владі воно могло би бути використано як символ чавістського режиму, як прапор для мобілізації, використання армії, затягування конфлікту у форматі громадянської війни", – пояснює Іван Фечко.

За словами експерта, вивезення показує крихкість системи. "Системи, яка є у Венесуелі, і яка не змогла його захистити. Це і ставить під сумнів подальшу можливість існування цього режиму", – додає аналітик.

Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігез

Поки що у Венесуелі залишається оточення Мадуро. "Віцепрезидентка Дельсі Родрігес, міністр оборони Володимир Педро Лопес, міністр внутрішніх справ Діодадо Кабельо, які залишаються активними", – перераховує експерт.

"Проте у випадку продовження тиску, у випадку, якщо серед військових знайдуться люди, які будуть проти них виступати, це може означати їхнє повалення і нарешті довгоочікуване повернення демократії до країни", – резюмує аналітик.

Розкол у венесуельській армії: чи можуть генерали зрадити режим

Мадуро з дружиною. Фото Getty Images

Ймовірність розколу серед венесуельських військових дуже висока.

"Армія Венесуели відома тим, що є корумпованою, а також фрагментована на різні групи інтересів. Тривалий час верхівка армії, генерали, командири підтримували режим Мадуро у зв'язку з тим, що вони були частиною цього наркорежиму і цих злочинних організацій", – розповідає Іван Фечко.

Проте після арешту Мадуро ситуація змінилася. "Їхній головний гарант лояльності він зникає. І зростає стимул домовлятися або з новою владою, тобто з опозицією, або напряму із спецслужбами Сполучених Штатів, зокрема з ЦРУ", – пояснює експерт.

За словами аналітика, військові еліти насамперед турбуються про власне виживання. "У випадку, коли вони побачать, що режим остаточно падає, вони цілком можуть перейти на іншу сторону, рятуючи своє повноваження та становище, боячись міжнародного переслідування", – каже Фечко.

"Дуже важливо, щоб адміністрація США уже мала певні контакти серед військових, мала якісь попередні погодження", – наголошує експерт.

Якщо військові поки не готові співпрацювати, це може означати затягнення конфлікту на тривалий період.

Росія, Китай та Іран залишаться осторонь? Чи врятують Каракас союзники

Мадуро та Цзіньпінь. Фото - Getty Images

Жодна з країн, які раніше підтримували Венесуелу, не готова до реальної військової допомоги, вважає експерт.

Про позицію Росії експерт вже говорив – вона обмежиться словесним занепокоєнням.

"В Ірані така сама ситуація — він може надати лише символічну підтримку або консультації, але вступати в прямий конфлікт з США, тим паче, в західній півкулі, він не зможе", – пояснює Іван Фечко.

За словами аналітика, торішня історія, коли територія Ірану була під атаками з боку США, показала, що Тегеран не готовий до прямого протистояння.

Китай намагатиметься зберегти прагматичні інтереси. "Попри те, що в нього є свої інвестиції, але навряд чи він буде захищати Мадуро з ризиком більш тісного протистояння з Сполученими Штатами", – говорить Фечко.

Експерт нагадує, що за декілька годин до військових дій відбулася зустріч Мадуро зі спецпредставником Сі Цзіньпіня. "Проте реальної військової підтримки до Каракаса жодна з країн ні з поза регіону, ні з території Латинської Америки, не надасть і воювати за венесуельський режим ніхто не збиратиметься", – підсумовує аналітик.

Нафтовий ринок почекає? Які наслідки матиме блокада венесуельської інфраструктури

Зараз венесуельська нафта не відіграє такого великого значення на світовому ринку, як раніше, вважає Іван Фечко.

"Через санкції та обмеження, і як результат — занепад, лише близько відсотка світової нафти надходить з Венесуели, тому будь-які такі дії можуть мати лише незначні зміни на зростання цін, на нервозність ринку", – пояснює Іван Фечко.

Проте середньостроково ситуація може кардинально змінитися. "У випадку якщо влада Венесуелі зміниться, повернеться визнаний світом демократичний режим, західні країни та інші світові компанії можуть повернутися до Венесуели і відновити нафтовий ринок", – говорить експерт.

За словами аналітика, це дозволить повернути Венесуелу до світового енергетичного ринку. "Таким чином можна не просто стабілізувати ситуацію, а навіть посприяти тому, що створиться альтернатива тій самій російській нафті. Це призведе до падіння цін на нафту і від цього, звичайно, ефект буде більш позитивний", – підсумовує Фечко.

