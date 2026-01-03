США бомблять Венесуелу. Що відомо про цю країну та чим вона "допекла" Трампу (карта)
-
-
Ситуація між двома країнами загострилася у серпні минулого року, після масованого американського військового розгортання в Карибському морі
У Венесуелі в ніч на суботу, 3 січня, пролунало кілька сильних вибухів. Схоже, США могли почати військову операцію — раніше американський президент Дональд Трамп попереджав про таку можливість.
Що треба знати:
- Відносини між країнами напружені вже близько 20 років
- Після того, як Трамп знову став президентом, вони максимально загострилися
- Мадуро днями заявив про готовність до переговорів зі США, але вочевидь, це не спрацювало
Що відбувається у Венесуелі 3 січня
Як повідомляють американські ЗМІ з посиланням на чиновників країни, Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах у Венесуелі. Адміністрація Трампа посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро.
Мадуро вже заявив про "військову агресію США" та видав указ про розгортання сил комплексної оборони в усіх регіонах країни й перехід до збройної оборони з метою захисту суверенітету та державних інституцій.
Як видно на мапі, літаки оминають повітряний простір над Венесуелою. Крім того, Федеральне управління цивільної авіації США видало заборону на польоти американських літаків у повітряному просторі Венесуели на всіх висотах.
Чому США може бомбити Венесуелу
Трамп розгорнув військово-морську оперативну групу в Карибському басейні та нещодавно припустив можливість наземних ударів по Венесуелі. Він хоче посилити присутність США в регіоні, і вже завдав десятки ударів по судах, які нібито причетні до торгівлі наркотиками, що потрапляють в США.
Напередодні Венесуела заявила про готовність до переговорів щодо угоди з США про боротьбу з обігом наркотиків. Водночас Ніколас Мадуро заявляв, що США намагаються домогтись змін в уряді Венесуели та отримати доступ до запасів нафти країни.
Що відомо про Венесуелу
Ця країна розташована на півночі Південної Америки на узбережжі Карибського моря. На сході Венесуела межує з Гаяною, на півдні — з Бразилією, на заході — з Колумбією. До складу країни входять також близько сорока островів. Населення Венесуели у 2020 році становило понад 28 млн, а станом на 2025 зменшилось на 7 млн — люди виїхали.
Після свого приходу до влади Трамп неодноразово називав венесуельського лідера Ніколаса Мадуро відповідальним за обіг наркотиків у регіоні. Наприкінці грудня Трамп заявив, що США раніше завдали удару по великому обʼєкті у Венесуелі у портовій зоні, де "завантажують човни наркотиками".
Після кількох тижнів ескалації та тиску з боку Вашингтона 1 січня, Ніколас Мадуро заявив про готовність до переговорів зі США щодо наркотрафіку, нафти та міграції. Раніше він вже робив спроби зняти напругу — 24 жовтня президент Венесуели звернувся до Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди".
Невдовзі стало відомо, що Мадуро написав листа главі Росії Володимиру Путіну з проханням військової допомоги на тлі тиску з боку США. Відомо, що у столицю країни Каракас прибув російський Іл-76.
Раніше "Телеграф" детально розповідав, чому відносини між США та Венесуелою такі напружені. Все почалося ще 20 років тому.