США бомблять Венесуелу. Що відомо про цю країну та чим вона "допекла" Трампу (карта)

Ситуація між двома країнами загострилася у серпні минулого року, після масованого американського військового розгортання в Карибському морі

У Венесуелі в ніч на суботу, 3 січня, пролунало кілька сильних вибухів. Схоже, США могли почати військову операцію — раніше американський президент Дональд Трамп попереджав про таку можливість.

Що треба знати:

Відносини між країнами напружені вже близько 20 років

Після того, як Трамп знову став президентом, вони максимально загострилися

Мадуро днями заявив про готовність до переговорів зі США, але вочевидь, це не спрацювало

Що відбувається у Венесуелі 3 січня

Як повідомляють американські ЗМІ з посиланням на чиновників країни, Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах у Венесуелі. Адміністрація Трампа посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Мадуро вже заявив про "військову агресію США" та видав указ про розгортання сил комплексної оборони в усіх регіонах країни й перехід до збройної оборони з метою захисту суверенітету та державних інституцій.

Як видно на мапі, літаки оминають повітряний простір над Венесуелою. Крім того, Федеральне управління цивільної авіації США видало заборону на польоти американських літаків у повітряному просторі Венесуели на всіх висотах.

Літаки не літають над Венесуелою

Чому США може бомбити Венесуелу

Трамп розгорнув військово-морську оперативну групу в Карибському басейні та нещодавно припустив можливість наземних ударів по Венесуелі. Він хоче посилити присутність США в регіоні, і вже завдав десятки ударів по судах, які нібито причетні до торгівлі наркотиками, що потрапляють в США.

Напередодні Венесуела заявила про готовність до переговорів щодо угоди з США про боротьбу з обігом наркотиків. Водночас Ніколас Мадуро заявляв, що США намагаються домогтись змін в уряді Венесуели та отримати доступ до запасів нафти країни.

Що відомо про Венесуелу

Ця країна розташована на півночі Південної Америки на узбережжі Карибського моря. На сході Венесуела межує з Гаяною, на півдні — з Бразилією, на заході — з Колумбією. До складу країни входять також близько сорока островів. Населення Венесуели у 2020 році становило понад 28 млн, а станом на 2025 зменшилось на 7 млн — люди виїхали.

Після свого приходу до влади Трамп неодноразово називав венесуельського лідера Ніколаса Мадуро відповідальним за обіг наркотиків у регіоні. Наприкінці грудня Трамп заявив, що США раніше завдали удару по великому обʼєкті у Венесуелі у портовій зоні, де "завантажують човни наркотиками".

Після кількох тижнів ескалації та тиску з боку Вашингтона 1 січня, Ніколас Мадуро заявив про готовність до переговорів зі США щодо наркотрафіку, нафти та міграції. Раніше він вже робив спроби зняти напругу — 24 жовтня президент Венесуели звернувся до Трампа англійською мовою із закликом про "мир назавжди".

Невдовзі стало відомо, що Мадуро написав листа главі Росії Володимиру Путіну з проханням військової допомоги на тлі тиску з боку США. Відомо, що у столицю країни Каракас прибув російський Іл-76.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, чому відносини між США та Венесуелою такі напружені. Все почалося ще 20 років тому.